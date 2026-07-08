Abandono del costoso predio de MRA: ¿cuándo licitará el MUVH las viviendas para la clase media?

El Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH) confirmó que pretende adjudicar a un “socio” privado el desarrollo inmobiliario del predio de 17,8 hectáreas que adquirió del Instituto de Previsión Social (IPS) en 2015, ubicado en Mariano Roque Alonso, frente al predio de la Expo.

La intención es que una empresa se encargue de invertir en la Villa Panamericana para los Juegos Panamericanos Paraguay 2031, un proyecto que posteriormente se transformará en un complejo habitacional con departamentos a la venta para la clase media.

El terreno, que el MUVH compró por casi G. 36.000 millones (más de US$ 6 millones al tipo de cambio de la época), hoy se encuentra en un total estado de abandono, pese a que originalmente debía destinarse a un complejo habitacional para familias.

El ministro del MUVH, Juan Carlos Baruja, confirmó que esperan licitar el desarrollo inmobiliario del predio dentro de aproximadamente un año, con el objetivo de seleccionar a la empresa privada que construirá las viviendas.

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“Queremos licitar en menos de un año. Yo creo que en un plazo de un año podemos llegar a ese momento, porque primero debe aprobarse el anteproyecto y prepararse toda la documentación para el llamado correspondiente”, expresó.

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Viviendas en predio de Roque Alonso del MUVH: El modelo de negocio

Asimismo, Baruja resaltó que la intención es concretar una alianza con el sector privado como modelo de negocio para el desarrollo inmobiliario del lugar.

“Que el sector privado desarrolle, lógicamente ponga los recursos y vaya vendiendo. Una vez culminado el proyecto y vendidas las unidades, se entregarán a los propietarios”, manifestó.

El ministro explicó que el esquema previsto consiste en la creación de un fideicomiso, en el que el Estado aporta el terreno y el sector privado financia y ejecuta la construcción.

“El sector privado construye con su capital y las unidades se irán vendiendo, por ejemplo, en pozo. Con esos recursos se financiará la construcción y la entrega de los departamentos será una vez concluidos los Juegos Panamericanos de 2031”, indicó.

Añadió que el Estado pondrá el terreno y lo invertido en el lugar en infraestructuras de equipamientos. “Esa es la idea, porque ahí el Estado no mete dinero. El aporte del Estado es el terreno, además de la infraestructura existente. El sector privado desarrolla el proyecto, vende las unidades en pozo, cobra y construye”, señaló.

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Falta anteproyecto para licitar

Baruja explicó que el MUVH recuperará la inversión realizada el en terreno mediante la participación que tendrá en el fideicomiso, de acuerdo con la tasación del terreno.

“Se determina el valor que representa ese terreno, el sector privado aporta el resto y luego se hace una distribución de los dividendos en función del aporte de cada parte. Básicamente ese es el modelo”, explicó.

Respecto al tipo de viviendas, indicó que todavía no existe una definición, ya que dependerá de los estudios y anteproyectos que se elaboren.

“Puede ser un desarrollo mixto, con edificios y viviendas de baja altura. Todo eso surgirá de los primeros anteproyectos y del desarrollo final”, explicó.

El ministro también defendió el estado de la infraestructura ya construida. “Es un predio que tiene mucho avance. Independientemente de alguna fisura que pueda observarse, cuenta con infraestructura importante, como calles pavimentadas, sistema de agua potable y planta de tratamiento de efluentes cloacales”, afirmó.

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¿Cuánto costarán los departamentos?

Consultado sobre el monto estimado de las cuotas de los futuros departamentos, respondió que todavía no tienen una proyección.

“Eso será producto de los estudios. Hoy no tenemos una estimación, pero lógicamente el sector privado buscará una cuota acorde al mercado y al segmento al que estará dirigido”, indicó.

Equipamiento de la ciudadela requirió millones del MUVH

Para las obras de infraestructura de la ciudadela de Roque Alonso, el MUVH contrató al Consorcio Defensores del Chaco, integrado por Los Trigales SA y el ingeniero Miguel Ángel Cháves Hausman. El contrato fue adjudicado por G. 68.235 millones (unos US$ 11 millones), pero el costo final ascendió a G. 81.737 millones (alrededor de US$ 14 millones), lo que representó un incremento del 19,79%.

Entre los trabajos ejecutados se incluyeron calles internas, redes de agua potable y alcantarillado sanitario, una planta de tratamiento de efluentes cloacales con sus respectivos equipamientos, además de la terminación del tanque elevado y de la planta de tratamiento de agua potable. En conjunto, estas obras conformaron una “ciudadela” preparada para recibir la construcción de viviendas, que hasta hoy siguen sin concretarse.

Pese a la millonaria inversión, en el predio ya pueden observarse las primeras grietas en el pavimento de hormigón construido como parte de las obras de infraestructura, ejecutadas principalmente durante el gobierno anterior y concluidas en la actual administración.