Che Róga Porã: El MUVH reporta 6.100 créditos preaprobados para vivienda

El acceso a la vivienda sigue siendo uno de los temas de gran interés de los paraguayos y paraguayas. No es para menos, ya que el déficit habitacional total registrado en el Censo Nacional 2022 asciende a 1.117.212 viviendas, pese a los avances en los últimos 70 años.

De ahí que el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH) y la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) impulsan el programa Che Róga Porã, como complemento de otros productos financieros como “Mi primera vivienda”, “Casa propia” y otros, destinados a las familias de ingresos medios.

El ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, Ing. Juan Carlos Baruja, afirmó que el programa ha registrado un crecimiento exponencial en los últimos diez meses y destacó que las primeras señales de Che Róga Porã 3.0, lanzado recientemente, que amplía de seis a nueve salarios mínimos el tope de ingresos para acceder al beneficio, muestran una respuesta favorable de la ciudadanía.

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Che Róga Porã 3.0: MUVH espera cerrar el año con 7.000 créditos

Según los datos del MUVH, más de 6.000 familias lograron créditos preaprobados o en análisis para aprobación, en tanto que se prevé cerrar el año con 7.000 a 7.500. “La versión 3.0 fue para darle respuesta también a muchos interesados, porque tuvimos trabajadores cuyos ingresos superaban los seis salarios mínimos que fueron rechazados por el programa”, contó.

Asimismo, informó que el programa se encuentra en los 17 departamentos de Paraguay y que se entrega a través de una red de 34 instituciones financieras aliadas, que son bancos, financieras y cooperativas. En total, las operaciones alcanzan más de US$ 269 millones hasta la fecha, dijo.

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Primera vivienda: Expo y Foro Che Róga

Atendiendo la buena repercusión del citado programa y de los demás que siguen vigentes, también financiados por AFD, el ministro Baruja invitó a las familias a participar de la Expo y Foro Che Róga, un espacio donde podrán conocer opciones concretas de financiamiento y las distintas alternativas para acceder a una vivienda propia. Agregó que esperan que muchos interesados se postulen durante el evento.

La Expo y Foro Che Róga Porã será el sábado 25 y el domingo 26 de julio en el Puerto de Asunción, con acceso libre y gratuito. Reunirá en un mismo lugar a entidades financieras, desarrolladores inmobiliarios y otros actores vinculados al ecosistema de la vivienda, según informaron los organizadores.

De acuerdo a lo señalado por el titular del MUVH, la demanda ha superado las expectativas y explicó que el préstamo de US$ 200 millones otorgado el año pasado por el Gobierno de Taiwán, a través de su banco Eximbank, resultará insuficiente ante el ritmo de crecimiento del programa. Estos recursos, canalizados a través de las entidades financieras, apuntan a fortalecer el programa habitacional y beneficiar a unas 8.000 familias.

“Podemos decir con mucha alegría que esos recursos se están canalizando de una manera acelerada, que nos obliga a ir gestionando más recursos para que el programa siga avanzando”, expresó. Añadió que el Gobierno Nacional ya gestiona con Taiwán una nueva línea de crédito por otros US$ 200 millones para seguir financiando la expansión del programa.

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Che Róga Porã tiene dos años de vigencia

Che Róga Porã fue lanzado en julio de 2024 y, originalmente, estaba dirigido a familias con ingresos de entre uno y cuatro salarios mínimos para la compra en pozo de viviendas desarrolladas por empresas adheridas.

En abril de 2025 se presentó la versión 2.0, que amplió el rango de ingresos hasta seis salarios mínimos e incorporó nuevas modalidades, como la construcción en terreno propio, la compra de viviendas terminadas, la adquisición de terrenos para construir y la ampliación o refacción de viviendas.

Finalmente, en mayo de este año fue lanzado la versión 3.0, que elevó el límite de ingresos hasta nueve salarios mínimos y también mejoró las condiciones de financiamiento para las empresas de desarrollo inmobiliario.

“Hay que recordar que Che Róga Porã es una alianza con el sector privado. Ha nacido de un trabajo conjunto con las desarrolladoras, las entidades financieras e incluso universidades, que en una mesa de trabajo hemos diseñado juntos este programa y lo seguimos diseñando y ajustando, por eso hoy ya tenemos la versión 3.0”, enfatizó.

Baruja: “No hay favoritismo” en entrega de viviendas

Por otro lado, Baruja insistió en que no existe favoritismo político para acceder al programa y que cualquier trabajador del sector público, privado o independiente que cumpla los requisitos puede postularse y ser adjudicado.

“Familias a las que ya les entregamos las llaves no han tenido que recurrir a ningún dirigente político ni a ningún partido político para poder ser adjudicadas. Sencillamente ingresar al portal web, seguir las indicaciones o postularse u orientarse por alguna de las casi 500 empresas desarrolladoras que también facilitan el proceso”, refirió.

Destacó además que Che Róga Porã impulsa el sector de la construcción y la generación de empleo. Según explicó, cada vivienda construida genera en promedio diez puestos de trabajo y actualmente entre 25.000 y 40.000 personas están vinculadas a obras impulsadas por el programa.

¿Qué habrá en la Expo y Foro Che Róga Porã?

La Expo y Foro Che Róga Porã será el sábado 25 y el domingo 26 de julio en el Puerto de Asunción, con acceso libre y gratuito. “Estos dos días van a ser muy importantes para que la ciudadanía realmente se acerque, conozca las propuestas de las casi 500 desarrolladoras que hoy están inscriptas dentro del programa”, indicó el titular del MUVH.

El objetivo es acercar el programa a las familias paraguayas y facilitar el acceso a información clara, opciones de financiamiento y proyectos habitacionales.

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“Estamos muy entusiasmados con esta edición de la Expo Che Róga Porã para conmemorar nuestro segundo aniversario. Este programa está cambiando y transformando la vida de miles de familias en el Paraguay”, enfatizó.

En cuanto al Foro, que contempla una serie de charlas y paneles debates, busca promover un diálogo multisectorial entre los principales actores de la vivienda, el urbanismo y el hábitat, tanto del sector público como del privado.

Vivienda en Paraguay: Un déficit histórico que no se ha logrado atender

El titular del MUVH también consideró que el ritmo actual de construcción de viviendas permite comenzar a reducir el histórico déficit habitacional del país, producto de décadas de escasa inversión, aunque reconoció que el desafío sigue siendo enorme.

“No solamente tenemos que sostener este ritmo, sino tenemos que ver la manera de hacer más intenso todavía para ir reduciendo cada vez la brecha”, afirmó.

Precisamente, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el Censo Nacional 2022 registró un déficit habitacional cuantitativo de 108.678 unidades (requerimiento de viviendas nuevas), mientras que el cualitativo es de 1.008.534 unidades (que requieren mejoras, ampliaciones o refacciones).