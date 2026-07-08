YouTube bloquea sesión del Senado paraguayo por reclamo de la FIFA

Durante la sesión de la Cámara de Senadores de hoy se trató el caso en el que la senadora del PLRA, Celeste Amarilla, se expresó con términos racistas y ofensivos hacia Kylian Mbappé, capitán de la selección de Francia que eliminó a la Selección Paraguaya de Fútbol del Mundial Fifa 2026 en octavos de final por la mínima diferencia convertida desde un penal.

Esto debido a que los dichos de la senadora escalaron a nivel diplomático, ya que el Ministerio Público de Francia abrió una investigación contra la legisladora, además de que tanto comisiones del senado francés, como la Federación Francesa de Fútbol emitieron sus posturas repudiando las expresiones de Amarilla.

A modo de contextualizar la situación, durante la sesión de hoy, los senadores pidieron a sala técnica pasar imágenes del partido contra Francia, donde Mbappé incluso patea a varios jugadores paraguayos.

A raíz de esto, la plataforma de videos y streaming YouTube bloqueó la transmisión de Senado Tv, ya que en la misma se ven las imágenes del partido entre ambas selecciones, informaron desde la Cámara de Senadores.

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YouTube bloqueó sesión del Senado

En el canal de Senado Tv de la plataforma se puede ver como la pantalla se quedó en negro con el mensaje “se bloqueó debido al contenido reclamado por FIFA”.

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Además del partido contra Francia y a pedido del senador colorado cartista Juan Carlos “Nano” Galaverna, también se pasaron imágenes del partido contra Alemania en dieciseisavos de final, en el que la albirroja logró una victoria histórica al eliminar en penales a la tetracampeona del mundo.