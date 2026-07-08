Nano Galaverna tilda de “petulante” a Mbappé y que es conocido por tener antecedentes con “arrieros”

En el espacio de homenajes, el senador cartista Juan Carlos “Nano” Galaverna (ANR, HC) destacó uno por uno a los integrantes de la Albirroja, resaltando sus trayectorias, el esfuerzo realizado para representar al país y el desempeño del equipo dirigido por Gustavo Alfaro.

Sin embargo, al referirse al defensor Juan José Cáceres y al duelo que mantuvo con Kylian Mbappé durante el encuentro entre Paraguay y Francia, Galaverna calificó al atacante francés de “petulante”.

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“Tuvo que marcarle a uno de los mejores jugadores del mundo, al petulante Mbappé. En un momento dado del partido, el petulante le dice a Cáceres: ‘¿Me querés dar un beso?’. ‘Y ya que estamos’, le respondió Cáceres”, relató el senador entre risas.

Acto seguido, añadió una expresión en guaraní que también generó repercusión: “Ko Mbappéngo iñantecedentepy la arriérondi”, (Mbappé tiene antecedentes con hombres) frase con la que insinuó que el futbolista tendría antecedentes relacionados con hombres.

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Homenaje a la selección paraguaya

Más allá de la polémica, el legislador dedicó la mayor parte de su intervención a exaltar la campaña de la selección paraguaya en la Copa del Mundo.

Galaverna destacó la entrega, el compromiso y la valentía de los jugadores, afirmando que “dejaron en alto el deporte paraguayo” pese a las limitaciones estructurales que enfrenta el fútbol nacional.

Asimismo, elogió el trabajo del entrenador Gustavo Alfaro y sostuvo que el crecimiento del fútbol paraguayo dependerá del fortalecimiento de las divisiones formativas con el respaldo de la Asociación Paraguaya de Fútbol.

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“Se plantaron ante la actual subcampeona del mundo en un partido casi perfecto. Lastimosamente, ese penal nos dejó afuera del campeonato”, expresó.

Las declaraciones de Nano Galaverna se suman a la creciente controversia política que rodea a Mbappé, luego de que varios senadores se pronunciaran en el pleno sobre la disputa internacional originada por los dichos de la senadora Celeste Amarilla, a quien extrañamente no mencionó, pese a varios cruces de palabras que ambos acostumbran tener en las sesiones.