Asalto a depósito de la DNIT: aprehenden a primer sospechoso tras caer en contradicciones

La Policía Nacional logró la aprehensión de un hombre presuntamente vinculado al violento asalto ocurrido hoy contra un depósito de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) en Mariano Roque Alonso.

El operativo también permitió la recuperación de la mayor parte del millonario cargamento de teléfonos celulares y medicamentos de alta complejidad.

El comisario Rolando Benítez, director contra el Crimen Organizado de la Policía Nacional, confirmó que el detenido se presentó ante la Comisaría Octava de Capiatá para denunciar el supuesto robo de su vehículo.

“Esta persona, que no posee antecedentes, se fue a hacer una denuncia por el robo de su vehículo y al caer en contradicciones se dispuso que sea aprehendido”, señaló el comisario.

Lea más: Asalto a depósito de la DNIT: inician rastrillaje en zona bocosa

Las investigaciones preliminares apuntan a que el hombre sería el propietario de una camioneta Nissan Frontier, hallada abandonada en la ciudad de Ypacaraí, la cual fue utilizada por el grupo comando para perpetrar el atraco.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Golpe al crimen organizado

El asalto fue ejecutado por un grupo de entre 10 y 15 personas fuertemente armadas, quienes hirieron a un efectivo policial antes de huir con el botín. El cargamento sustraído consistía en casi 3.000 teléfonos celulares de alta gama y dosis de Tirzepatida, un medicamento específico para el tratamiento de la diabetes.

“Hasta este momento tenemos tres vehículos recuperados utilizados en el ataque. Estamos trabajando arduamente y hemos logrado recuperar el 90 por ciento de los medicamentos y gran parte de los equipos móviles”, señaló el comisario Benítez.

En el interior de uno de los vehículos abandonados, los intervinientes hallaron una pistola 9 mm, cartuchos, radios tipo Walkie-Talkie y pasamontañas, elementos que refuerzan la logística criminal del grupo.

Lea más: Atraco a transportador de caudales: autores aún no han sido identificados

Las autoridades investigan si este grupo está vinculado al intento de asalto a un camión transportador de valores ocurrido el pasado 1 de julio en Yataity del Norte, departamento de San Pedro. Según las sospechas, el cargamento robado hoy sería el mismo que los delincuentes no lograron sustraer en aquella ocasión fallida.

A medida que avanzan las investigaciones, la Policía no descarta nuevas aprehensiones en las próximas horas, mientras el herido recibe atención médica y el caso es elevado a la Fiscalía para continuar con las diligencias de rigor.