Atraco a transportador de caudales: autores aún no han sido identificados

El suceso se registró el miércoles 1 de julio pasado sobre la ruta PY08, a la altura del kilómetro 310, de la compañía María Auxiliadora, de Yataity del Norte, departamento de San Pedro. Conforme con los datos que maneja la Policía Nacional, del asalto participaron entre 10 y 15 personas que utilizaron armas de grueso calibre y vehículos de diversas características.

Tras la verificación del rodado atacado con armas de fuego, se constató que el vehículo no llevaba dinero, sino cajas de celulares de alta gama, medicamentos, perfumes, entre otros productos, algunos no autorizados para su venta.

Todas estas mercaderías fueron requisadas y están depositadas en el depósito de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT).

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El jefe del Departamento de Investigación Regional San Estanislao, subcomisario Elías Torres, informó que la tarea investigativa continúa sin pausa, a cargo de un equipo especial conformado para esta misión. Los integrantes del grupo conocido como piratas del asfalto no han sido identificados aún.

Tras cinco días del hecho, la investigación va por buen camino, pero no pueden adelantar nada en estos momentos para evitar cualquier tipo de alerta a los malvivientes que integran la peligrosa organización de delincuentes que atacó el camión blindado, subrayó.

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“El Departamento de Investigación Regional San Estanislao y las demás dependencias de la Policía Nacional se encuentran trabajando sin pausas desde el día en que ocurrió el asalto tipo comando en la zona de Yataity del Norte, perpetrado por varios hombres armados que actuaron con mucha violencia durante el hecho”, enfatizó el uniformado.

Mercaderías del transportador

Por disposición del fiscal del caso, Cristian David González, todas las mercaderías incautadas tras la verificación de los productos que contenía el transportador de la empresa Yrendagüe SA fueron trasladadas al depósito de la DNIT, ubicado en la ciudad de Mariano Roque Alonso.