Asalto a depósito de la DNIT: inician rastrillaje en zona boscosa

Hasta el momento, la Policía Nacional localizó tres camionetas que fueron utilizadas por el numeroso grupo de asaltantes que atracó un depósito de la DNIT esta madrugada. Varios de ellos están cargados con las cajas de mercaderías robadas, pero por el momento se desconoce el total recuperado.

Los vehículos decomisados son:

Un Toyota Hilux en Tarumandy, Luque.

Un Hyundai Tucson, en la zona céntrica de Luque.

Un Nissan Frontier, camino a Pirayú.

El jefe de Prevención de Seguridad Ciudadana, comisario José Santacruz, detalló desde Tarumandy que allí la camioneta fue abandonada tras una persecución policial.

Los asaltantes perdieron el control del rodado y terminaron al costado de la ruta Luque-San Bernardino, por lo que decidieron abandonarlo y huir a pie hacia una zona de esterales y bosques. Los agentes que protagonizaron la persecución detallaron que los sospechosos contaban con armas largas.

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Búsqueda aérea y terrestre

En ese punto de Luque se encuentran cientos de agentes policiales que ingresarán a pie y con motocicletas para buscar a los sospechosos. Así también, otros agentes de la Brigada Canina realizan las inspecciones a pie en el terreno.

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Además, un helicóptero sobrevuela la zona en busca de indicios vía aérea.

“Es muy extensa la zona, termina en Areguá. Creemos que buscarán salir a las rutas. Tenemos todo cubierto, también los asentamientos de la zona”, detalló el comisario Santacruz en ABC TV esta mañana.

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Atraco fallido en San Pedro, concretado en Mariano

El comisario confirmó que los datos iniciales indican que esta carga asaltada en Mariano Roque Alonso, en el depósito de la DNIT, sería la misma que llevaba el pasado 1 de julio un camión transportador de valores que fue atacado por asaltantes sobre la Ruta PY08 en la zona de Yataity del Norte, departamento de San Pedro.

En esa primera ocasión, el conductor del camión logró eludir a los asaltantes y refugiarse en una comisaría. Luego de ello, el cargamento fue incautado por la DNIT y trasladado al depósito en Mariano Roque Alonso porque algunos de las mercaderías no tenían autorización para su venta.