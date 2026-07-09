Qué hacer en Alto Paraná durante las vacaciones de invierno: los sitios que no podés dejar de visitar

Cuando llegan los días de descanso escolar y familiar, muchos paraguayos buscan destinos que permitan combinar entretenimiento, aprendizaje y contacto con la naturaleza sin salir del país.

En ese escenario, Alto Paraná aparece como una de las propuestas más completas para esta temporada de invierno, con una oferta turística que reúne paisajes imponentes, historia, cultura guaraní, experiencias ecológicas y movimiento comercial.

Las vacaciones de invierno, previstas desde el lunes 13 hasta el viernes 24 de julio, representan una oportunidad ideal para recorrer una región que sorprende por la variedad de actividades disponibles para visitantes de todas las edades.

Desde senderos rodeados de bosques y grandes saltos naturales hasta recorridos tecnológicos y culturales, Alto Paraná ofrece alternativas para quienes buscan aventura, descanso o simplemente conocer nuevos rincones del país.

Un viaje al corazón de la cultura guaraní

Uno de los espacios que permite una conexión diferente con la identidad regional es el Circuito Vivencial del Mundo Guaraní, ubicado en el distrito de Yguazú. La propuesta invita al visitante a adentrarse en la historia del pueblo guaraní a través de un recorrido donde la naturaleza se convierte en parte fundamental de la experiencia.

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El circuito cuenta con un sendero interpretativo de aproximadamente 800 metros que atraviesa el bosque y conecta seis estaciones temáticas. Cada parada busca acercar al público al patrimonio cultural, espiritual y ambiental de una de las culturas originarias más importantes de Sudamérica.

La experiencia combina recursos audiovisuales, elementos museográficos y contacto directo con el entorno natural, convirtiéndose en una opción atractiva para familias, estudiantes y turistas interesados en conocer más sobre las raíces paraguayas.

El espacio recibe visitantes de martes a domingo, de 09:00 a 17:00.

Itaipú: ingeniería, biodiversidad y conciencia ambiental

Otro de los grandes protagonistas del turismo altoparanaense es el Complejo Turístico Itaipú, un lugar donde la innovación tecnológica convive con la conservación de la naturaleza.

La visita guiada a la Central Hidroeléctrica de Itaipú permite conocer de cerca una de las mayores obras de ingeniería construidas en el mundo y comprender la dimensión de su aporte energético para la región.

El recorrido puede complementarse con otros atractivos del complejo, como el Modelo Reducido de la represa, el Refugio Biológico Tatí Yupí y el Sendero Itabó, espacios donde el visitante puede descubrir la riqueza natural del área.

Durante la noche, la represa ofrece además la Iluminación Monumental, un espectáculo visual que transforma la estructura de la hidroeléctrica en un escenario donde luces y paisaje crean una experiencia única.

Dentro del complejo también se destaca Tekokotopa, el más nuevo Centro Ambiental de Itaipú, concebido como un espacio dedicado a la protección de la biodiversidad, los recursos hídricos y el patrimonio natural del Bosque Atlántico del Alto Paraná (BAAPA). El lugar apuesta a la educación ambiental, la investigación y la promoción de prácticas sostenibles.

La fuerza de los paisajes naturales

Para los amantes del turismo al aire libre, Alto Paraná guarda algunos de los escenarios naturales más impactantes del Paraguay.

En Presidente Franco, el Salto Monday continúa siendo una de las principales postales del departamento. Sus más de 45 metros de caída de agua, rodeados de vegetación nativa, ofrecen un paisaje ideal para quienes buscan una pausa lejos del ritmo urbano.

El complejo turístico del lugar cuenta con senderos ecológicos, miradores, pasarelas y actividades recreativas como tirolesa y arborismo, permitiendo que la visita combine contemplación y aventura.

Más al sur del departamento, el Parque Nacional Ñacunday alberga otro de los tesoros naturales de la región: el Salto del Ñacunday. Ubicado aproximadamente a 66 kilómetros de Ciudad del Este, este atractivo presenta caídas de agua de alrededor de 43 metros de altura y una extensión cercana a los 70 metros de ancho, rodeadas por un ambiente de gran valor ecológico.

El destino es una alternativa para quienes disfrutan del turismo de naturaleza, la fotografía y los espacios donde predominan la tranquilidad y el paisaje.

Ciudad del Este: compras, sabores y vida urbana

La experiencia altoparanaense no estaría completa sin recorrer Ciudad del Este, una de las ciudades comerciales más importantes del país y un punto estratégico dentro de la Triple Frontera.

Miles de visitantes llegan cada año atraídos por su amplia oferta de compras, que incluye tecnología, indumentaria, cosméticos, juguetes y una gran variedad de productos internacionales. La diversidad comercial hace que muchos turistas opten por permanecer más de una jornada para recorrer sus principales zonas de negocios.

Pero la ciudad también conquista por su gastronomía. La convivencia de diferentes culturas se refleja en restaurantes con propuestas paraguayas, brasileñas, árabes y orientales, creando una oferta culinaria variada para todos los gustos.

A esto se suman espacios de entretenimiento como bares, pubs, casinos y propuestas nocturnas que completan la estadía de quienes buscan combinar turismo y diversión.