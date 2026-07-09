Solicitan al Ministerio de Salud más especialistas para el Hospital Distrital de San Ignacio

El representante de la Asociación Salud Unida Paraguay y Afines (ASUPA), Bernardo González, señaló que presentaron al Ministerio de Salud Pública una nota en la que solicitan la incorporación de más especialistas médicos para el Hospital Distrital de San Ignacio, Misiones.

González indicó que este centro asistencial es muy utilizado por pobladores de diferentes ciudades e, inclusive, de departamentos cercanos, como Ñeembucú e Itapúa. Sin embargo, afirmó que actualmente cuenta con escasos profesionales especialistas.

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“Lastimosamente casi no tenemos profesionales especialistas, como cardiólogos, que realizan consultas una vez a la semana. Solicitamos que se amplíen los días de consulta, como también estudios como el ecocardiograma, donde los pacientes deben formar largas filas para conseguir un turno y, en ocasiones, ya no logran alcanzarlo”, comentó González.

Asimismo, indicó que ya presentaron la nota de pedido y que pudo dialogar con el viceministro de Rectoría y Vigilancia de la Salud, Angelo José Ortellado, quien le manifestó que conformarán una mesa de trabajo la próxima semana, para coordinar y analizar la solicitud de incorporar más profesionales médicos especialistas al Hospital Distrital de San Ignacio.