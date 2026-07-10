Brindan homenaje a “Orlando Gill”, el mejor arquero de la Selección Nacional y guardameta N° 1 del Mundial 2026

Ovacionado por sus fans, ingresó Orlando Gill a la cancha del Club Sportivo San Lorenzo -más conocido como el Rayadito- donde le brindaron un homenaje por su brillante participación en el Mundial 2026.

Durante el acto los dirigentes del club recordaron su paso por la institución, y le auguraron los mejores deseos en su trayectoria como profesional en el fútbol.

El presidente Dr. OscarSaid, expresó emocionado algunas palabras. “Ésta siempre será tu casa Orlando, y estaremos acompañándote en cada nuevo desafío. Felicitaciones, y que sigan llegando muchos éxitos en tu vida”, expresó.

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“Querido Orlando hoy no solo queremos felicitarte por el extraordinario mundial que ofreciste, hoy te decimos lo orgullosos que estamos de vos. Cuando en el 2017 decidimos apostar por vos, lo hicimos porque vimos tu talento, pero sobre todo vimos a un joven humilde con ganas de crecer y con una enorme determinación. Creímos en vos y tuvimos el honor de acompañar tus primeros pasos. Hoy al verte representar con tanta grandeza a nuestro país, de competir entre los mejores del mundo, sentimos una emoción difícil de describir", rezaba parte del discurso del vicepresidente, Ramón Delgado.

Al término de los discursos, Orlando Gill recibió una placa de reconocimiento por su destacada trayectoria en el Mundial 2026 y su paso en el deportivo. Además, le entregaron dos camisetas conmemorativas, por un lado, por los 96 años del Club y luego una camiseta actual.

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Luego fue turno del intendente de San Lorenzo, Hugo Lezcano, quien destacó que por unanimidad la Junta Municipal de la ciudad declaró darle el mayor reconocimiento que la ciudad puede otorgar a un conciudadano sanlorenzano la de ser “hijo dilecto de la ciudad”. Al término del corto discurso, el jefe comunal le entregó el reconocimiento al destacado guardameta.

“Quiero pegar el salto a Europa”

Al término del homenaje, Orlando Gill, brindó una conferencia de prensa donde dío algunos detalles de lo que actualmente está haciendo, y lo que espera una vez que termine sus vacaciones.

“Ahora estoy de vacaciones por el país. Luego tocará ir a la Argentina, una vez allí veremos como se presenta todo. Lo relacionado a los intereses de los clubes lo maneja mi representante“, expresó.

Mencionó, que aún no termina de dimensionar lo que le pasa. "Es difícil dimensionar todo. Agradezco el cariño de los chicos que se acercan a mi casa por una firma, por una foto, desde afuera se les escucha siempre. Es algo muy lindo", señaló.

Ante la consulta de si tiene en mente un lugar donde desea jugar, respondió que el sueño siempre está en ir a Europa. "Quiero pegar el salto a Europa, es lo que aspiramos siempre", destacó.

Con relación al impase que tuvo con Jylian Mbappé al finalizar el partido contra Francia, expresó que ya no tuvo ningún contacto con el jugador francés, y que dio vuelta a la página sobre lo ocurrido.

Orlando Gill, finalmente abandonó el Club cargado de mucha emoción acompañado de sus familiares.