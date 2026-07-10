Corte rechaza casación de Hugo Javier y su condena queda firme

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), integrada por los ministros María Carolina Llanes Ocampos y Alberto Joaquín Martínez Simón, así como la camarista Silvana Raquel Luraghi Sarubbi, rechazó los recursos extraordinarios de casación planteados por los distintos condenados por desvío de recursos de la gobernación de Central, entre ellos el exgobernador Hugo Javier González Alegre, conocido como el “N° 2”, mediante el Acuerdo y Sentencia (AyS) N° 129.

Para los miembros de la Sala Penal conformada para el estudio de este expediente, los planteamientos recursivos “no satisfacen las exigencias legales de fundamentación y plazo”, por lo que fueron declarados inadmisibles.

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Los abogados Bernardo Villalba y Fausto Portillo, en defeNsa de Hugo Javier González, así como el abogado Guillermo Duarte Cacavelos, por defensa de Miguel Ángel de la Cruz Robles; el abogado Carlos Caballero, por defensa de Lourde Verónica Lezcano; el abogado Agustín Olazar Villar, por defensa de Modesta Valiente Escobar; el abogado Fernando Raúl Rojas Giménez, por defensa del Javier Marcelo Rojas Giménez, recurrieron la ratificación en segunda instancia.

Las acciones de los procesados fueron dirigidas contra el Acuerdo y Sentencia (AyS) N° 2 del 5 de marzo de 2025, dictado por el Tribunal de Apelación Penal Especializado en Delitos Económicos, Crimen Organizado y Anticorrupción, Segunda Sala de la Capital, integrado por los camaristas Arnulfo Arias, Camilo Torres y Paublino Escobar.

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De esta forma, la Sentencia Definitiva (SD) N° 12 del 4 de enero de 2025 dictado por el Tribunal de Sentencia presidiDo por Karina Cáceres e integrado por Yolanda Morel y Ana Rodríguez Brozón, quedó firme y un Juzgado de Ejecución Penal tendrá a su cargo el cómputo del tiempo que deberán pasar Hugo Javier González y los demás privados de libertad.

Dicha condena fue por el desvío de G. 5.100 millones de los fondos de emergencia, durante la administración de Hugo Javier González, al frente de la Gobernación de Central.

Condena a 10 años de cárcel para Hugo Javier

El exgobernador de Central Hugo Javier González Alegre, en el juicio oral que finalizó el 4 de enero de 2025, fue condenado a 10 años de cárcel por lesión de confianza grave y uso de facturas falsas y clonadas, en el caso conocido como “obras fantasmas”, que en plena pandemia causaron un perjuicio de G. 5.105 millones a la Gobernación.

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El fallo dictado por el Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos integrado por las juezas Karina Cáceres (presidenta), Yolanda Morel y Ana Rodríguez Brozón fue ratificado en segunda instancia en marzo de este año, por el Tribunal de Sentencia Penal Especializado en Delitos Económicos, Crimen Organizado y Anticorrupción, Segunda Sala.

En esta causa también fueron condenados a 10 años de prisión el exasesor y exdirector de Gabinete Miguel Ángel Robles Ibarra, sindicado como el “cerebro del esquema delictivo”; y a 2 años de cárcel con suspensión de la ejecución de la pena al exdirector de Administración y Finanzas Javier Marcelo Rojas Giménez; la exsecretaria del gobernador Lourdes Lezcano Decoud; al extesorero Luis Eduardo Allende Araújo y la exsecretaria de Administración y Finanzas Modesta Valiente Escobar.

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Luego de dictarse la sentencia condenatoria, Hugo Javier González y Miguel Ángel Robles fueron enviados a prisión, pero tras compurgar la pena mínima de 6 meses ambos recuperaron su libertad y hasta que el fallo no quede firme, seguirán con medidas alternativas a la prisión.

Hugo Javier y otro condenado obtuvieron libertad ambulatoria

Luego de cumplir prisión preventiva desde el pasado 6 de enero, el exgobernador de Central Hugo Javier González Alegre y su exdirector de Gabinete Miguel Ángel Robles abandonaron ayer la ex Penitenciaría Nacional de Tacumbú, por disposición del Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos que integran las juezas Karina Cáceres, como presidenta; Ana Rodríguez y Yolanda Morel de Ramírez, como miembros titulares.

Se trata de las mismas juezas que el 4 de enero de este año condenaron a 10 años de cárcel al “número 2” y a Robles, sindicado como “cerebro del esquema” que desvió G. 5.105.600.000 de los fondos de emergencia con 14 “obras fantasmas”, entre los años 2020 y 2021.

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“La condena impuesta a los señores Hugo Javier González Alegre y Miguel Ángel de la Cruz Robles no se encuentra firme, no se puede tomar ese parámetro. Entonces debemos de tomar el marco penal acusado para aplicar la pena mínima, porque de lo contrario esto sería como una pena anticipada y por tanto nos encontramos también ya ante una privación ilegítima de libertad”, resaltó la jueza Cáceres al argumentar la decisión del Tribunal de Sentencia.

Tanto González Alegre como Robles cumplen hasta hoy libertad ambulatoria. Tras quedar firme sus sentencias, el Juzgado de Ejecución Penal deberá emitir orden de captura para ambos de modo de hacerles cumplir sus respectivas penas carcelarias, luego de determinar el tiempo que pasarán encerrados.