“Mafia de los Pagarés”: Defensa Pública lanza jornadas de atención gratuita a afectados

El Ministerio de la Defensa Pública (MDP) reportó un incremento exponencial en las denuncias vinculadas a la denominada “Mafia de los Pagarés”. Solo en los primeros cinco meses del 2026, la institución registró 1.595 causas, una cifra que duplica las 688 registradas durante todo el año 2025.

Ante este panorama, que afecta principalmente a sectores vulnerables, el MDP llevará a cabo jornadas especiales de atención y asesoramiento jurídico gratuito los días 13 y 14 de julio, de 08:00 a 13:00, en la Sede Administrativa (Edificio Safira, Oliva entre 14 de Mayo y Alberdi).

La jornada está diseñada para ciudadanos que atraviesan alguna de las siguientes situaciones:

Juicios o embargos judiciales por deudas que ya fueron canceladas.

Conocimiento de un juicio sin haber recibido una notificación previa.

Sospecha de irregularidades en la notificación judicial recibida.

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Para recibir una orientación precisa, los interesados deben acercar toda la documentación relevante, tales como:

Notificaciones judiciales, oficios o mandamientos de embargo.

Datos del juzgado interviniente.

Constancias de descuentos salariales o documentos emitidos por empresas/instituciones públicas sobre embargos.

Cualquier antecedente o prueba vinculada al caso.

Los datos institucionales revelan la urgencia de la medida, pues de las 1.595 causas iniciadas este año, 1.494 corresponden a juicios ejecutivos. Además, se destaca el trabajo articulado con la Defensoría del Pueblo, que derivó 743 casos para su atención.

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El perfil de los afectados es claro, casi el 74 % de las víctimas son mujeres, y más de 200 adultos mayores han requerido intervención ante el grave impacto que estos fraudes generan en su estabilidad económica y patrimonial.

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Desde el Ministerio de la Defensa Pública expresan que no solo ofrecen representación judicial, sino que impulsan cambios estructurales.

Defensores públicos han logrado la reconstitución de cerca de 100 expedientes desaparecidos y han presentado un proyecto de ley para crear un Registro Nacional de Créditos, buscando garantizar la trazabilidad de los documentos y prevenir futuros fraudes.