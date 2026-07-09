Mafia de los pagarés: Varios diputados plantean que prostituidos descuentos automáticos vuelvan

Los diputados aliados cartistas de la bancada ANR “B”, Rubén Roussillón, Jatar “Oso” Fernández, Francisco Pettersen y Carlos Núñez Salinas presentaron un proyecto de resolución (no vinculante) “que exhorta al Poder Ejecutivo, al Banco Central del Paraguay (BCP) y al Banco Nacional de Fomento (BNF) a implementar medidas urgentes que garanticen la seguridad y continuidad del servicio de débito automático para empresas en fiel cumplimiento normativo y no vinculadas a esquemas de fraude”.

Si bien, de prosperar la medida será meramente declarativa, genera preocupación porque plantea volver a implementar un sistema que, si bien no es ilegal, fue prostituido por la llamada “Mafia de pagarés” para someter a sus más de 17.000 víctimas estimadas.

Esto, ya que el presunto esquema delictivo, integrado por particulares (privados) pero con complicidad de operadores de Justicia (estatal), utilizaba estos descuentos automáticos para cobrar hasta en 4 (cuatro) ocasiones una misma deuda ya cancelada a sus víctimas.

Los proyectistas alegan que el caso de la Mafia de los pagarés “exige una intervención rigurosa por parte de las autoridades competentes para desarticular estas estructuras delictivas y proteger los derechos de los consumidores”, pero que la medida de cortar los descuentos automáticos afecta a las empresas que operan legalmente.

Ante esto sostienen que “las medidas de contingencia o restricciones generalizadas que se están aplicando en el sistema financiero han comenzado a generar un impacto colateral adverso sobre el sector empresarial formal”, y es por ello que plantean que se considere levantar la medida de manera “urgente”.

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Insuficientes esfuerzos de los Poderes

El inconveniente es que en paralelo, el Poder Legislativo no ha demostrado verdadero interés para combatir este esquema de las Mafias de pagarés, ya que si bien desde su detección se han aprobado leyes para buscar combatirlo, otras varias quedaron cajoneadas.

Por su parte, el Poder Judicial también sigue llevando adelante algunos de los procesos penales, muchos de los implicados -sobre todo actores de justicia (jueces de paz, actuarios, ujieres)- han logrado evadir a la justicia simplemente renunciando a sus cargos.