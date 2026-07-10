Presentan la 6ta. edición del Festival Nacional del Pira Caldo

Los organizadores realizaron la presentación del tradicional "Festival del Pira Caldo" con la degustación de varios platos, entre los que se puede mencionar el caldo de mandi’í, y el chupín de surubí en dos presentaciones.

Durante la degustación de los diferentes platos anunciaron los detalles del festival que se hará en la ciudad de San Antonio, el domingo 2 de agosto, de 8:00 a 19:00, en el predio del ex Hotel.

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Compartieron que el evento fue declarado de interés Nacional por el Congreso de Nacional, y que reunirá a más de 30 expositores de distintos puntos del país.

Desde la organización esperan convocar a unas 20.000 personas, el doble de los asistentes registrados en la edición anterior.

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El tradicional encuentro tendrá como principal atractivo el concurso al mejor pira caldo, en el que cocineros elaborarán el emblemático plato utilizando pescados frescos de río, como surubí, mandi’í, piraña, y otras especies que serán preparados en ollas de hierro sobre fuego vivo.

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Las recetas, muchas de ellas heredadas de generación en generación, serán evaluadas por un jurado integrado por chefs nacionales, que calificarán el sabor, la técnica, la presentación así como la identidad ribereña de cada propuesta para entregar el premio al mejor plato.

Además de la competencia gastronómica, la jornada incluirá un festival folclórico, la animación del DJ Pasto, una feria de artesanías, exposición de artículos relacionados con la pesca.

Además habrá un amplio sector destinado a los comensales para disfrutar del tradicional plato, considerado uno de los mayores símbolos de la gastronomía ribereña de San Antonio.

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El organizador del festival, Marcos González, recordó que la actividad nació en el año 2000 a orillas del río Paraguay con la participación de 19 expositores. Tras la interrupción ocasionada por la pandemia, el encuentro recuperó su convocatoria y hoy se consolida como uno de los principales eventos gastronómicos y turísticos de la ciudad.

González explicó que el objetivo es facilitar el acceso de las familias al evento. “La entrada tendrá un costo de G. 10.000 y el estacionamiento G. 20.000. Buscamos mantener precios accesibles para que la gente pueda disfrutar durante toda la jornada de la gastronomía, los espectáculos y las demás actividades preparadas para esta edición”, expresó.

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Los organizadores invitaron a la ciudadanía a participar de la 6ta. edición del Festival Nacional del Pira Caldo, que busca revalorizar una de las recetas más tradicionales de las comunidades ribereñas y promover el turismo y la economía local mediante una propuesta gastronómica y cultural.