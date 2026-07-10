EE.UU. y Paraguay denuncian ciberespionaje chino en redes estatales

El gobierno paraguayo, a través del Ministerio de Tecnologías de la Información y la Comunicación (Mitic) y el gobierno de los Estados Unidos de América, mediante su Embajada en Asunción, emitieron este viernes una declaración conjunta de alerta en la que denuncian la detección de operaciones cibernéticas maliciosas dirigidas directamente contra las plataformas digitales del Estado paraguayo, vinculando de forma directa a los perpetradores con el Gobierno de la República Popular China.

“Una revisión conjunta reciente de ciberseguridad de las redes gubernamentales identificó múltiples actores de amenaza vinculados al gobierno chino que han infiltrado sistemas del Estado Paraguayo”, reza el comunicado oficial intergubernamental.

Esta nueva vulneración detectada en la infraestructura del país se suma a los preocupantes hallazgos registrados durante una auditoría binacional similar realizada en el año 2024. En aquella ocasión, los investigadores de inteligencia tecnológica identificaron las incursiones del sofisticado grupo de ciberespionaje con base en China denominado Flax Typhoon.

Esta organización, catalogada internacionalmente por poseer lazos directos de cooperación e instrucción con el gobierno chino, ya había vulnerado críticamente los sistemas informáticos gubernamentales en el periodo anterior.

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Revisión gracias a “alianza estratégica”

Las autoridades locales y norteamericanas resaltaron que estos procesos de revisión técnica forman parte de la alianza estratégica y la cooperación continua establecida entre Washington y Asunción. Dicho acuerdo tiene como finalidad primordial edificar y blindar una infraestructura digital que sea más segura, sólida y resiliente en la región de Sudamérica ante el incremento de las tensiones geopolíticas en el plano cibernético.

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Finalmente, la declaración ratifica la firme postura de ambos gobiernos de continuar fortaleciendo la protección y el monitoreo de la infraestructura crítica y los sistemas de comunicaciones en el territorio nacional. Esto busca repeler, neutralizar y contrarrestar con celeridad cualquier modalidad de operación de ciberespionaje o sabotaje informático que sea perpetrada en el futuro por actores extranjeros malintencionados.

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