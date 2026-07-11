Comilona de Teletón regresa a Coronel Oviedo tras 13 años con más de 40 opciones gastronómicas

La actividad solidaria se desarrollará desde las 08:00 en el Club Coronel Oviedo y ofrecerá más de 40 propuestas gastronómicas, además de espectáculos artísticos para toda la familia. Lo recaudado será destinado al sostenimiento de los servicios gratuitos que brinda el Centro de Rehabilitación Integral de Teletón.

La jornada reunirá a más de 100 cocineros, quienes prepararán una amplia variedad de platos para el público. Entre las opciones se destacan asado, paella, festival de pastas, pescado a la parrilla, postres, desayunos y comidas para media mañana, además de otras especialidades. Los precios de los menús oscilarán entre G. 5.000 y G. 50.000.

Desde la organización señalaron que el evento se realizará incluso en caso de lluvia e invitaron a las familias de Coronel Oviedo y de ciudades vecinas a sumarse a esta fiesta solidaria, cuyo objetivo es recaudar fondos para que Teletón continúe ofreciendo atención integral gratuita a niños, niñas y adolescentes con discapacidad física.

La convocatoria también permanece abierta para instituciones, empresas, grupos de amigos y familias que deseen participar como cocineros. Los interesados pueden conformar sus equipos y comunicarse al teléfono 0981 128 634.

Además de la propuesta gastronómica, la Comilona contará con una variada programación artística durante toda la jornada. Ya confirmaron su presencia los grupos Bohemia Urbana, Nova Stereo, Beat Band, el grupo musical de Gabi Chamorro, Chabela Ri y Dani Flor, quien presentará un espectáculo infantil. También participarán El Mundo Mágico de Marité, el elenco de danza Arte en Movimiento, Dance Forever y Herederas.

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Desde Teletón resaltaron que el regreso de la Comilona a Coronel Oviedo representa el compromiso de toda la comunidad ovetense y de la región con una causa solidaria que busca mejorar la calidad de vida de cientos de familias.

Actualmente, el Centro de Rehabilitación Integral de Teletón de Coronel Oviedo brinda atención integral gratuita a 405 familias provenientes de 10 departamentos del país, ofreciendo servicios de rehabilitación y acompañamiento con un enfoque centrado en la persona y su entorno.