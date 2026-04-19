Más de 60 stands gastronómicos en la Comilona de Teletón por sus 10 años

El encuentro se desarrolla este domingo 19 de abril en la sede de la Gobernación de Alto Paraná, con una masiva participación de familias, voluntarios, instituciones y empresas que se suman a esta jornada benéfica.

En esta edición especial, el evento conmemora 10 años desde su primera realización, tiempo en el que se convirtió en una actividad emblemática del calendario cultural y solidario de la región, impulsada por el trabajo conjunto de municipios, organizaciones civiles, universidades y el sector privado.

La propuesta reúne a más de 60 stands gastronómicos con una amplia variedad de platos típicos e internacionales, que incluyen asados, pastas artesanales, paellas, mariscos, chupín de pescado, cocina árabe, coreana, japonesa y brasileña, además de una destacada selección de postres. Muchas de las preparaciones comienzan incluso desde la noche anterior, con largas horas de cocción para ofrecer platos tradicionales a los asistentes.

Entre las atracciones más destacadas figura el Festival del Naranjal, así como la preparación de un ternerón entero a cargo de voluntarios de Domingo Martínez de Irala, que requiere más de 12 horas de cocción.

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Su representante, Hermes González, explicó que la preparación comenzó a las 22:00 del día anterior y se realiza gracias a donaciones de familias del distrito, incluyendo insumos como carne, condimentos, ensaladas y mandioca.

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Asimismo, el costillar de Naranjal es otro de los atractivos más buscados. Según Julio Alcaraz, encargado del stand, la cocción inició a las 05:00, con más de 500 kilos de carne, de los cuales gran parte se vendió por anticipación.

Además de la oferta gastronómica, la jornada incluye espectáculos artísticos en vivo, actividades recreativas para niños y niñas, y un espacio adaptado para mascotas, convirtiendo el evento en una experiencia familiar completa.