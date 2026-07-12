Comilona de Teletón busca recaudar G. 100 millones para beneficiar a cientos de familias del país

La actividad reúne a 37 stands gastronómicos, artistas y visitantes provenientes de distintos puntos del país.

El director ejecutivo de la Fundación Teletón Paraguay, Víctor Ibarrola, destacó la importante respuesta de la ciudadanía y señaló que la convocatoria superó las expectativas, con la participación de personas no solo del departamento de Caaguazú, sino también de Guairá, Alto Paraná y Canindeyú.

Comentó que llegaron delegaciones de Villarrica, Ciudad del Este y hasta una cocinera de Salto del Guairá, encargada de preparar paella. Además, participan familias vinculadas a Teletón provenientes de Cecilio Báez e Itapúa, lo que, según indicó, refleja el compromiso de distintas comunidades con la causa solidaria.

La actividad se desarrolla en el Club Coronel Oviedo, con acceso libre y gratuito. Los asistentes pueden adquirir tickets para los distintos platos, cuyos precios van desde G. 5.000 hasta G. 50.000, dependiendo del menú elegido.

Entre las opciones gastronómicas se encuentran seis variedades de asado, incluido el tradicional novillo entero a la estaca, cuyo proceso de cocción comenzó en la noche del sábado. También se ofrecen sándwiches de carne vacuna, cerdo, pescado a la parrilla, pastas, comidas internacionales, postres y bebidas, además de un espacio de juegos gratuito para los niños.

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Meta de vender 6.000 platos

Ibarrola explicó que el principal objetivo de la jornada es comercializar los 6.000 platos preparados para la ocasión y alcanzar una recaudación cercana a los G. 100 millones.

Indicó que los recursos serán destinados a fortalecer la atención que brinda el Centro de Rehabilitación Integral de Teletón de Coronel Oviedo, permitiendo que más niños, niñas y adolescentes con discapacidad física continúen recibiendo servicios especializados de manera totalmente gratuita.

Centro cumple 15 años atendiendo a 409 pacientes

El director recordó, además, que este año el centro de rehabilitación de Coronel Oviedo cumple 15 años de funcionamiento. Actualmente acompaña a 409 niños, niñas y adolescentes con discapacidad física provenientes de 10 departamentos del país.

Precisó que la mayor cantidad de pacientes proviene de Coronel Oviedo, Caaguazú y Villarrica, aunque el centro recibe familias de una amplia región del país.

Añadió que el establecimiento cuenta con un equipo multidisciplinario integrado por neuropediatras, médicos fisiatras, fonoaudiólogos, terapistas ocupacionales y otros profesionales especializados en rehabilitación, quienes brindan atención integral orientada a mejorar la calidad de vida de los pacientes y sus familias.