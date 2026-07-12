Hospital de Clínicas logra nuevo trasplante y cambia vida de paciente tras 7 años de diálisis

El Hospital de Clínicas de la Facultad de Ciencias Médicas (FCM-UNA) se convirtió este domingo en el escenario de una nueva oportunidad de vida. Un equipo médico llevó a cabo con éxito un nuevo trasplante renal en adultos a partir de un donante cadavérico.

Con esta intervención de alta complejidad, el centro asistencial logró su trasplante número 207 desde la reactivación oficial del programa de nefrología y ablación en el año 2014.

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La protagonista de esta historia es una mujer de 49 años diagnosticada con enfermedad renal crónica avanzada. Desde hacía siete largos años, la paciente dependía tratamiento de hemodiálisis en el Departamento de Nefrología Adultos de la institución para poder subsistir, conectada varias veces a la semana a un equipo médico.

Gracias a la decisión de una familia que optó por donar los órganos de su ser querido fallecido, la mujer podrá finalmente dejar atrás las salas de diálisis y proyectar una mejor calidad de vida.

El equipo humano detrás de la hazaña

El operativo de ablación e implante requirió de una coordinación que estuvo bajo la dirección de la Prof. Dra. Carolina Vázquez, coordinadora de Trasplante Renal del Departamento de Nefrología Adultos, y de la Dra. Norma Arévalos Galeano, jefa del Departamento de Trasplante de la institución.

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Dentro del quirófano, el bloque principal de especialistas estuvo integrado Dr. Juan Meza (anestesiólogo), los Dres. José Gamarra y Leonardo Ojeda (cirujanos vasculares), el Dr. Arsenio Martínez (urólogo) y la Dra. Rossana Vera (nefróloga).

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El resultado positivo fue posible gracias al soporte de los médicos residentes en formación y a todo el personal de enfermería del Pabellón Quirúrgico Central, el área de Hemodiálisis, la Unidad de Trasplante y el Departamento de Cuidados Intensivos Adultos, quienes ahora custodian la evolución médica de la paciente.