MEC habilita en San Juan Bautista un espacio de desarrollo infantil

El Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), a través de la Dirección Departamental de Educación de Misiones, oficializó el funcionamiento del Espacio de Desarrollo Infantil Temprano (EDIT) Nº 8.457 “Profesora Mirna Agustina Aguilera de Estepa”, en la ciudad de San Juan Bautista, un servicio orientado a la atención y estimulación de niños de 2 a 5 años.

La directora departamental de Educación, Felisa López, explicó que el proyecto comenzó a gestarse el año pasado y, aunque el centro funciona desde marzo, recién recibió la resolución ministerial que formaliza su funcionamiento.

“Este es un proyecto que venimos trabajando desde el año pasado y hoy podemos habilitar oficialmente este Espacio de Desarrollo Infantil Temprano, dirigido a niños de 2 a 5 años”, expresó.

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La institución lleva el nombre de la profesora Mirna Agustina Aguilera de Estepa, en reconocimiento a su trayectoria como una de las primeras docentes capacitadas en educación inicial en el departamento y por su aporte a la formación de la primera infancia.

Actualmente, el EDIT atiende a 66 niños distribuidos en los turnos mañana, tarde y noche. En cada turno prestan servicios dos docentes especializados en educación inicial, un docente titular y un auxiliar, encargados del cuidado y acompañamiento de los pequeños.

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López destacó que este servicio representa un importante respaldo para las familias, especialmente para madres trabajadoras y estudiantes del Centro de Educación de Jóvenes y Adultos, quienes pueden dejar a sus hijos al cuidado de profesionales mientras desarrollan sus actividades.

“El único requisito es que los padres matriculen a sus hijos. No se paga absolutamente nada porque es una institución oficial y los docentes cuentan con rubros del Ministerio de Educación y Ciencias”, afirmó López.

En cuanto al proceso educativo, señaló que los niños participan en actividades destinadas a fortalecer la motricidad fina y gruesa, además de la socialización, la integración y la adaptación, conforme al programa de educación inicial establecido para cada franja etaria.

Asimismo, resaltó que este espacio brinda tranquilidad a muchas familias, al ofrecer una atención profesional mientras los niños aprenden y desarrollan sus capacidades.

Con la habilitación oficial, la institución también podrá avanzar en su fortalecimiento administrativo. La directora anunció que el próximo año prevén incorporar a los alumnos al Registro Único del Estudiante (RUE), designar una encargada del centro y gestionar su inclusión en el programa Hambre Cero para acceder al servicio de merienda y almuerzo escolar.