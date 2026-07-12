Patrulla Caminera reporta cinco muertos y 33 accidentes en solo una semana

La Dirección Nacional de Patrulla Caminera informó sobre los trabajos realizados durante el 4 al 11 de julio. En esta semana los accidentes de tránsito volvieron a ser los protagonistas y se contabilizaron 33 siniestros viales.

El impacto de estos percances dejó un saldo de cinco personas fallecidas. Además, 15 personas resultaron heridas con lesiones de distinta gravedad.

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La irresponsabilidad de algunos conductores sigue siendo el principal peligro en las rutas. Se realizaron 504 pruebas de alcotest. Si bien la gran mayoría dio resultado negativo (490), un grupo de 14 conductores dio positivo.

Por otra parte, a lo largo de la semana se efectuaron 804 procedimientos sancionatorios por faltas de diversa índole.

Entre las conductas más peligrosas detectadas, 62 automovilistas multados por adelantamiento indebido, además un conductor fue sancionado por circular careciendo totalmente de la chapa reglamentaria del vehículo.

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Como resultado general de todas estas irregularidades comerciales y de tránsito, un total de 172 vehículos fueron demorados y trasladados a los distintos corralones institucionales por violar la normativa vigente.

Maniobras seguras para salvar vidas

Ante la gravedad de los números, las autoridades de la Patrulla Caminera instaron a los usuarios de las rutas a recuperar la conciencia y la prudencia al momento de tomar el volante.

“Antes de cambiar de carril o realizar un adelantamiento, verificá siempre los espejos y la distancia real con los demás vehículos. Una maniobra hecha de forma segura y paciente puede evitar un siniestro”, recordó la Patrulla.