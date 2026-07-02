Tras suba del salario mínimo, estos son los nuevos montos de las multas

El reajuste del salario mínimo que comenzó a regir ayer 1 de julio no solo beneficia a los trabajadores que perciben el haber mínimo, también modifica automáticamente el monto de las multas establecidas en jornales mínimos, entre ellas las que aplica la Patrulla Caminera por diversas infracciones de tránsito.

El Poder Ejecutivo dispuso un incremento del 5% del salario mínimo legal, con lo que el jornal mínimo para actividades diversas no especificadas pasó de G. 111.502 a G. 117.077. Como numerosas sanciones están expresadas en jornales y no en una suma fija en guaraníes, sus valores también aumentan desde este mes.

Lea más: Reajuste del salario mínimo: estos son los pagos por hora, día y jornada nocturna

Multas de la Patrulla Caminera: así quedan con el nuevo jornal

Con el nuevo valor del jornal mínimo, estas son algunas de las multas más habituales que deberán pagar los conductores.

¿Por qué aumentan las multas?

La legislación paraguaya establece que numerosas multas administrativas se expresan en jornales mínimos para actividades diversas no especificadas, en lugar de fijar un monto en guaraníes. Por ello, cada reajuste del salario mínimo provoca una actualización automática de esas sanciones.

Lea más: Desde hoy rigen nuevos aranceles para trámites migratorios

Además de las multas de la Patrulla Caminera, otras sanciones previstas en distintas leyes y ordenanzas que se calculan en jornales también incrementan su valor desde este 1 de julio, al aplicarse el nuevo jornal de G. 117.077.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Esto afecta no solamente a las multas de la Caminera sino también las tarifas municipales y los aranceles en numerosas instituciones públicas.