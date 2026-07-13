Lanzan la Feria del Libro y la Ciencia “Caaguazú Lee 2026”

La nueva edición rendirá homenaje al reconocido escritor paraguayo Mario Halley Mora y ofrecerá una amplia programación con acceso libre y gratuito, incorporando este año importantes innovaciones tecnológicas y científicas.

El lanzamiento se realizó en el salón de actos de la Gobernación de Caaguazú y estuvo encabezado por el gobernador Marcelo Soto (ANR HC) y la primera dama departamental, Laura Samudio, con la presencia de autoridades departamentales, municipales e integrantes de las instituciones organizadoras.

Durante la conferencia de prensa, las autoridades destacaron que la feria busca seguir consolidándose como uno de los eventos culturales y educativos más importantes del interior del país, promoviendo la lectura, la ciencia, la innovación y el arte entre niños, jóvenes y adultos.

Los atractivos de la feria

Entre los principales atractivos de esta edición sobresale un espectáculo de video mapping, mediante el cual la empresa Kuarahy Producciones transformará la fachada del Coliseo Departamental El Cerrito con proyecciones audiovisuales de gran formato, ofreciendo una experiencia inmersiva para el público.

En el área científica, una de las apuestas más ambiciosas será Misión Caaguazú, un programa impulsado en conjunto con Arapy, que prevé el lanzamiento de un nanosatélite con fines educativos. La actividad busca despertar la curiosidad de niños y jóvenes por la investigación, la astronomía y las ciencias espaciales a través de una experiencia práctica.

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La agenda también incorporará el certamen de canto “A través de tu voz”, impulsado por la Academia Tres Verbos, que estará abierto a participantes desde los 15 años de edad.

Como parte de la identidad de la feria, este año se presentarán nuevos personajes que acompañarán las distintas actividades. A la ya conocida mascota Aguara’i se sumará Leo, el Libro, mientras que Doctor Teo Partículas será el encargado de interactuar con los visitantes durante las propuestas relacionadas con la ciencia.

Durante los cuatro días de la feria, los asistentes podrán recorrer una variada programación que abarcará lanzamientos de obras literarias, charlas con escritores y especialistas, talleres, espectáculos culturales, espacios interactivos y diversas experiencias vinculadas a la innovación y la tecnología, con ingreso completamente gratuito.

El gobernador de Caaguazú Marcelo Soto, invitó a las familias de todo el departamento y del país a participar de la feria, señalando que esta edición ofrecerá una experiencia diferente que, según expresó, “quedará en la memoria y en el corazón” de quienes asistan. El gobernador sostuvo que el objetivo es convertir nuevamente a Caaguazú en un punto de encuentro para la cultura, la educación y la innovación durante los cuatro días de actividades.