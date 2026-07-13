Municipalidad de Asunción ofrece planes de financiación del pago de impuestos

Con el fin de estimular el pago de los impuestos municipales, la Municipalidad de Asunción dio a conocer los diferentes modos de pago financiados con una variedad importante de entidades bancarias y financieras.
“¡Más facilidades para ponerte al día con tus impuestos municipales! Aprovechá las opciones de financiación, sin intereses, de estos bancos adheridos y realizá tus pagos de manera más cómoda, hasta diciembre", indican desde la institución mediante un posteo en su cuenta oficial de la red social X.
Además, mediante el escaneo del código QR del flyer publicado, o llamando al 021 627 30 10 se puede tener más información al respecto.
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Financiamiento de impuestos municipales
Para brindar más facilidades para el pago de los impuestos municipales, los planes que ofrecen desde la institución son las siguientes:
Banco Itaú: Financiación hasta 12 cuotas sin intereses.
Banco Basa: Financiación hasta 18 cuotas sin intereses.
Banco Atlas: Financiación hasta 12 cuotas sin intereses.
Banco Familiar: Financiación hasta 12 cuotas sin intereses.
Banco Sudameris: Financiación hasta 12 cuotas sin intereses.
Banco GNB: Financiación hasta 12 cuotas sin intereses.