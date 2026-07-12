Municipalidad de Asunción: De Nenecho a Filizzola, ¿cuáles fueron las promesas incumplidas?

Oscar “Nenecho” Rodríguez (ANR, HC). Intendente de (2019-2025), ganó las elecciones en 2021 gracias a su popularidad como interino y ante la falta de unidad entre Eduardo Nakayama (Independiente) y Johanna Ortega (PPS).

Pero luego dejó una ciudad con baches, llena de basura, plazas abandonadas, una comuna sin fondos, con deudas y exceso de funcionarios.

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Los propios cartistas que lo protegían tuvieron que exigirle su renuncia.

Fue responsabilizado por la desaparición de G. 512.318 millones (unos US$ 71 millones) provenientes de la emisión de bonos.

Sus obras de desagüe quedaron totalmente paralizadas.

Jamás planificó las obras que justificaron préstamos.

Se encuentra procesado por el caso de los “detergentes de oro”.

Tiene denuncias ante la Fiscalía por desvío de fondos, falsificación de planos y “cajas paralelas”.

Debido a sus videos en redes sociales, se presumía el consumo de sustancias.

De DJ a la intendencia

Mario Ferreiro (Alianza). Intendente de 2015 a 1019. Le ganó en elecciones a Arnaldo Samaniego (ANR), quien buscaba la reelección.

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Prometió “cero baches en 10 días” o “bachear Asunción en dos meses”. Luego admitió que sus asesores le obligaron a hacer esa promesa.

En su legajo se encuentra:

Prometió una “administración transparente y honesta”,pero toleró la corrupción y mantuvo el exceso de funcionarios.

Los contribuyentes solo recibían calles y veredas estropeadas, basura por doquier y plazas céntricas ocupadas durante meses.

La incendiada estación terminal de ómnibus nunca fue reparada del todo en su gestión.

La Comuna perdió el arbitraje en el caso Ivesur SA

Construyó una costosa bicisenda que nadie usaba.

Para la final de la Copa Sudamericana 2019 ofreció una ciudad llena de baches y basura.

Presentó su renuncia ante un complot entre fiscales, dirigentes de izquierda y el cartismo.

¿Donde lo que hay baches?

Arnaldo Samaniego (ANR). Intendente de 2010-2015. Venció a Miguel Carrizosa (PPQ) porque el PLRA mantuvo a su candidato hasta el último momento.

Sus principales promesas incumplidas fueron:

Prometió una ciudad “segura, limpia, ordenada, moderna y alegre”.

Prometió “ cerrar los baches en 48 horas ”

Prometió “construir la segunda terminal de ómnibus”.

Prometió tres viaductos sobre la Avda. Gral. Santos en los cruces con Mcal. López, España y Artigas

Prometió construir – pero no hizo ni uno – viaductos en Eusebio Ayala, Fdo. de la Mora, España, Artigas, J. Félix Bogado y Mcal. López.

Prometió la ampliación a seis carriles de las avenidas de acceso y salida al microcentro, como Artigas, Eusebio Ayala, Fdo. de la Mora y J. Félix Bogado.

La ciudad estuvo en pésimo estado durante la visita del Papa Francisco.

En una entrevista preguntó: ¿Dónde había baches? Se contabilizaron miles.

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Su gestión fue tan mal recordada que facilitó el regreso de la oposición a la intendencia.

Prometió “Basura y bache cero” con cero resultados

Evanhy Troche de Gallegos (ANR, nicanorista). Fue intendenta del 2006-2010.

Fue utilizada como figura pública por el presidente Nicanor Duarte Frutos (ANR 2003-2008) quien previamente la hizo ministra de Turismo.

Derrotó a Miguel Carrizosa y a Jorge Leóz del PLRA.

Prometió “ Basura cero ” en los primeros 10 días de gestión.

Prometió “ Bache cero ”.

Pero durante toda su gestión responsabilizó a la ESSAP por el colapso de la red potable y cloacal.

Al cuarto año de gestión, la ciudad estaba tan sucia y mugrienta como antes. Fue concejala hasta el 2015.

Su obra más recordada (y cuestionada) es el “Viaducto de Evanhy” de la Avda. Eusebio Ayala y República Argentina debido a su pequeña dimensión.

El impuestazo, Ycuá Bolaños y el edicto

Enrique Riera (ANR). Fue intendente de 2001-2006 al derrotar a Carlos Filizzola (Alianza).

Lo responsabilizaron por la tragedia de Ycuá Bolaños de agosto de 2004 y es recordado por el impuestazo del 2006 y el “edicto Riera” que prohibió la venta de bebidas y restringió el horario de cierre de locales nocturnos.

Su mayor logro para muchos fue suspender el contrato del cuestinado Control de Estacionamiento de Asunción (CEA) en 2002.

Los principales reclamos a su gestión fueron la falta de recolección de basura, limpieza de las calles, bacheo y equipamiento de plazas.

Mantuvo una superestructura de funcionarios y todo lo recaudado iba a salarios.

Cobraba impuestos por servicios que no se prestaban, como la limpieza y el barrido de las calles empedradas, denunciaban en la oposición.

También ocultaba datos a la ciudadanía y a la prensa.

Una obra polémica y recordada de su gestión son los Pelícanos sobre la Avda Mcal. López.

Fue “revivido” políticamente en la presidencia de Horacio Cartes.

Bache-Burt culpó a todos

Martín Burt (PLRA). Fue intendente de 1996-2001. Prometió la “ciudad de mejor calidad de vida del Mercosur” y le ganó a Angel Barchini (ANR).

Prometió de todo y culpó a todos por su cuestionada administración. Entre sus compromisos y excusas figuraban:

Prometió acabar con los baches en 100 días , pero pasó a ser conocido como “Bache-Burt”.

Decía tener 5.000 funcionarios , pero se denunciaban hasta 7.000 .

Su cuestionada gestión permitió a la ANR a ganar en Asunción hasta el 2015.

Se la pasó dando excusas por los baches, el agua servida y el caótico tránsito.

Culpó a la Corposana (hoy Essap) por los caños rotos y baches.

Culpó a la prensa de desinformar sobre sus logros.

Dijo que 1998 fue su peor año porque el fenómeno de El Niño produjo inundaciones y damnificados.

Tambén culpó a Filizzola por los baches en las calles que asfaltó en su gestión.

Ante el descomunal problema de la basura, también culpó a los camiones comprados por Filizzola.

Culpó a los presidentes, Juan Carlos Wasmosy; Raúl Cubas Grau y Luis Angel González Macch i de frenarle créditos internacionales.

Renovó contrato con el cuestionado Control de Estacionamiento de Asunción (CEA)

Autocalificó su gestión como un 8 de 10.

El primer intendente electo y las primeras promesas rotas

Carlos Filizzola (Alianza). Fue intendente de 1991 a 1996. Fue el primer lord de Asunción electo en la era democrática con el Mov. Asunción Para Todos. Derrotó a Juan Manuel Morales (ANR) y a Félix “Pon” Bogado Gondra (PLRA).

Pero en 1996 entregó una ciudad con minivertederos de basura en las calles, un caótico tránsito automotor, constantes violaciones a las reglas de tránsito, un Mercado 4 desorganizado, avaló la ocupación de espacios verdes y las calles llenas de baches.

Con los baches, su excusa de siempre fue que “no se podía recapar avenidas al no cumplirse el plazo de vida útil de 15 años” aunque esos asfaltados no duraban ni dos años.

Los parques estaban permanentemente en estado de abandono.

Inició la superpoblación de funcionarios

Filizzola reemplazó así al Cnel. José Luis Alder, el último intendente designado por decreto. El ex intendente Porfirio Pereira Ruiz Díaz (1976-1989), recordado como uno de los mejores, dejó la comuna con 2.500 funcionarios y Filizzola elevó la cifra a 4.500, según publicaciones.

Al asumir prometió “el fin de la impunidad y la corrupción stronista”.