Río Tebicuary registra un leve descenso en Villa Florida, pero la alerta por inundaciones continúa

Tras dos semanas de una sostenida crecida del río Tebicuary en la zona de Villa Florida, departamento de Misiones, el nivel del cauce hídrico registró este lunes un leve descenso de aproximadamente 5 centímetros, según los últimos reportes de medición.

La creciente había alcanzado los 4,12 metros, provocando el avance de las aguas hacia el sector de las olerías y generando preocupación entre los pobladores asentados en la ribera del río.

Sin embargo, en esta jornada, los vecinos recibieron un pequeño alivio al observar que el nivel descendió hasta los 4,07 metros.

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Este leve descenso del nivel del río Tebicuary genera cierto alivio entre los vecinos de Villa Florida, quienes consideran que el riesgo inmediato de una inundación comienza a disminuir. Sin embargo, la preocupación permanece vigente debido a que el cauce hídrico continúa con un nivel elevado.

Los pobladores explicaron que, desde la semana pasada, no se registran nuevas lluvias en la zona y, pese a ello, el descenso del agua se produce de manera lenta, lo que evidencia que el río mantiene un importante volumen de caudal acumulado.

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La alerta se mantiene ya que una nueva precipitación podría provocar nuevamente un repunte en el nivel del río, principalmente durante esta temporada caracterizada por frecuentes lluvias.

A esto se suma el pronóstico del fenómeno El Niño, que a finales del 2023 ocasionó una fuerte crecida del Tebicuary, alcanzando los 5,66 metros y dejando a centenares de familias afectadas, muchas de las cuales tuvieron que abandonar sus viviendas durante varios meses.