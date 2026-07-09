Ayolas declara “alerta y emergencia preventiva” ante la inminente llegada del fenómeno de El Niño

La medida fue adoptada mediante la Resolución Nº 031/2026, tras conocerse informes que advierten que el fenómeno de El Niño ya se encuentra presente en el país y que sus efectos comenzarían a sentirse con mayor intensidad en las próximas semanas.

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Desde el municipio indicaron que la decisión responde a la ubicación geográfica del distrito y a su cercanía con el río Paraná, condiciones que convierten a Ayolas en una zona vulnerable a inundaciones ocasionadas por fenómenos climáticos extremos. Señalaron que estos eventos podrían provocar daños materiales, afectar viviendas y generar pérdidas en los sectores agropecuario y pesquero, además de otras consecuencias para la población.

A través de la resolución, la Junta Municipal solicitó al intendente Carlos Duarte (ANR – HC) la convocatoria inmediata y la activación del Centro de Operaciones de Emergencia (COE), con el propósito de coordinar acciones preventivas y elaborar un plan de contingencia para responder a eventuales situaciones de emergencia.

Asimismo, el documento autoriza al intendente a adoptar las medidas necesarias para atender las emergencias que puedan presentarse, incluyendo la movilización de recursos y la ejecución de acciones preventivas orientadas a reducir el impacto del fenómeno de El Niño en el distrito.

Días atrás, en la Gobernación de Misiones, se llevó a cabo una reunión con la participación de los intendentes de Ayolas, Carlos Duarte; de Yabebyry, Ignacio Brizuela, y de Villa Florida, Richard Castiñeira, todos colorados cartistas, además de representantes de diversas instituciones. En la ocasión, fue conformado el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) departamental, encabezado por el gobernador Richard Ramírez (ANR-HC).

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El organismo tendrá la misión de coordinar y ejecutar las acciones que serán implementadas ante las situaciones que puedan producirse como consecuencia del fenómeno climático durante los próximos meses. Los efectos de El Niño podrían extenderse hasta marzo de 2027.