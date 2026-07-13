San Lorenzo: largas filas a la intemperie por turnos en el Materno Infantil

Pacientes del Hospital General Materno Infantil (Calle’i) de la ciudad de San Lorenzo se ven obligados a esperar en fila a la intemperie durante largos periodos para realizar consultas o estudios médicos, una situación especialmente desfavorable en días de frío.

Desde antes del amanecer de este lunes, cuando la temperatura en la mayor parte del área metropolitana de Asunción aún estaba por debajo de 10 grados centígrados, ya se observaban largas filas de personas fuera del Hospital Materno Infantil.

Las personas comenzaron a llegar alrededor de las 4:00 y, a falta de un espacio a resguardo de los elementos, tuvieron que hacer fila durante horas expuestos al rocío de la mañana y las bajas temperaturas.

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Pacientes coincidieron en comentar a ABC Color que fueron a San Lorenzo desde otras ciudades debido a que los centros de salud de sus respectivas localidades trabajan de forma más desordenada o no tienen disponibles los estudios que ellos necesitan.