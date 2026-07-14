Familia de Santaní pide ayuda a la ciudadanía y a las autoridades para reconstruir su vivienda

La casa de la familia afectada quedó convertida en cenizas, junto con todas las comodidades que había dentro de la misma. El lugar del siniestro queda en la calle Las Mercedes, a unos 500 metros del peaje de Tacuara, ubicado sobre la ruta PY08.

Según el relato de la dueña de la vivienda, Fidelina Agüero, el suceso ocurrió el pasado fin de semana, mientras ella y su esposo Lucas Díaz, fueron a una consulta médica en el Hospital Distrital de Santaní. A su regreso, se encontraron con la sorpresa de que la casa ya se había convertido en cenizas, quedándose con las ropas puestas y sin ninguna de sus pertenencias que tenían dentro de las piezas.

Con respecto a la solidaridad de la gente, doña Fidelina comentó que no puede quejarse de los vecinos y de muchas otras personas que la están acompañando desde el primer momento de la desgracia, especialmente con la provisión de víveres, ropas, camas y algunos materiales de construcción, pero que hasta el momento no han podido completar lo que falta para iniciar la reconstrucción de la vivienda, por lo que cualquier ayuda de la ciudadanía será bienvenida, indicó.

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Pedido a la Municipalidad y a la Gobernación

Por otra parte, comentó que también ya recurrieron a la Municipalidad de Santaní y a la Gobernación de San Pedro, donde en ambas instituciones se comprometieron a ayudar a la familia, pero que hasta el momento no ha llegado la asistencia solicitada, consistente en materiales de construcción, como piedras, chapas de zinc, ladrillos, cemento y varillas de hierro.

“Por ahora ya contamos con algunos materiales; sin embargo, todavía nos faltan muchos para comenzar con la reconstrucción de nuestra vivienda. Mientras tanto, nosotros, mi esposo y nuestra hija de 10 años nos estamos acomodando como sea, mediante la ayuda de los vecinos que nos están asistiendo de acuerdo con sus posibilidades”, subrayó.

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Las personas que quieran ayudar a esta familia pueden comunicarse al 0984 736 753 con la señora Fidelina Agüero.

Prometen ayuda

Sobre el caso, nos comunicamos con el secretario general de la Municipalidad de Santaní, Ramón Niz, y con el coordinador de la oficina administrativa (subsede) de la Gobernación en Santaní, Cristian D´Eclessis, quienes informaron que se está previendo acercar algunos materiales de construcción a esta familia que está necesitanda de la asistencia de todos.