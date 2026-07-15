App para acceder a cursos gratuitos de Sinafocal: qué ofrecen y cómo inscribirse

El Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (Sinafocal) puso en marcha una nueva oferta de capacitación gratuita a través de una plataforma virtual disponible como aplicación móvil. La iniciativa apunta a que las personas puedan formarse desde el celular -o cualquier dispositivo- ajustando el estudio a su propio ritmo y a los tiempos disponibles del día, ya sea en casa, en un café o mientras viajan.

Según la información difundida por la institución, la herramienta fue pensada para simplificar el aprendizaje digital con una navegación práctica y accesible, evitando barreras de horario y facilitando que cada usuario avance según su disponibilidad.

A quiénes está dirigida y qué busca resolver

La propuesta está orientada a jóvenes y adultos a partir de los 15 años. El objetivo central es fortalecer competencias laborales, digitales y personales, con una doble intención: mejorar las oportunidades de empleabilidad y, al mismo tiempo, ofrecer herramientas útiles para el emprendimiento y el desarrollo profesional.

Sinafocal destaca que estas capacitaciones se diseñaron para acompañar las demandas actuales de los sectores productivos y contribuir, en esa línea, al desarrollo personal de los participantes y al crecimiento del país.

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Los siete cursos disponibles en la plataforma

En esta primera etapa, la app reúne siete cursos gratuitos y autogestionables, enfocados en habilidades transversales y áreas de alta demanda.

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Según Sinafocal, el programa se apoya en un estudio de mercado realizado por su Observatorio Ocupacional, que identificó competencias requeridas por los sectores productivos. Con base en esos resultados, la institución definió los cursos iniciales para potenciar habilidades consideradas clave.

La institución prevé que el catálogo se amplíe de manera gradual, con la incorporación de nuevas capacitaciones cada mes dentro de la misma plataforma. La estrategia apunta a sostener una actualización continua de contenidos, en paralelo a la evolución de las necesidades del mercado laboral y de las competencias digitales.

Cómo acceder: app, dispositivos y canales de consulta

La plataforma funciona en versión App y es adaptable a dispositivos iOS y Android, además de permitir el acceso desde otros equipos. Para inscribirse y acceder a mayor información, Sinafocal habilitó el enlace: https://app.sinafocal.gov.py/es/. También están disponibles estos números de contacto: (0982) 512 615 y (0961) 928 880

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