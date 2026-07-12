Aprender inglés gratis: paraguayos destacados de Columbia y Harvard lanzan curso

Con el objetivo de democratizar el acceso al idioma, el proyecto social Rohayhu Voices habilitó las inscripciones para sus cursos de inglés 100% gratuitos dirigidos a niños y adolescentes de entre 10 y 17 años. La iniciativa de liderazgo juvenil proyecta beneficiar, en principio, a más de 150 alumnos en todo el país.

El programa académico se estructurará en tres niveles (Beginners, Elementary y Pre-Key) bajo una metodología propia basada en la comunicación real y el progreso gradual, apuntando incluso a la certificación internacional de los alumnos avanzados.

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Detrás de esta iniciativa, sin fines de lucro según detallaron los organizadores, se encuentra un equipo de 23 coordinadores voluntarios liderados por destacados jóvenes paraguayos, entre ellos Fabrizio Peralta Fretes —seleccionado entre los 50 mejores estudiantes del mundo por el Global Student Prize y admitido en la Universidad de Columbia— y Giannina Florentín, vinculada a programas de la escuela de negocios de Harvard.

“El proyecto busca no solo enseñar el idioma, sino también brindar herramientas académicas que abran caminos en un mundo globalizado”, indicaron los jóvenes durante el lanzamiento del programa, realizado este sábado en el auditorio Augusto Roa Bastos, de la editorial El Lector.

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Aprender inglés gratis: Cómo inscribirse a los cursos

Las clases contarán con el respaldo de la editorial El Lector y se dictarán tanto de forma presencial como virtual, previo proceso de selección de estudiantes, cuyos formularios ya están disponibles en la cuenta de Instagram @rohayhuvoices.

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Los creadores de la iniciativa, relataron que Rohayhu Voices nació de la constatación de que el inglés abre puertas en Paraguay, pero rara vez está al alcance de quienes lo necesitan. El proyecto, además de operar con voluntarios capacitados, contará con materiales didácticos propios.

En la coordinación general, se suman junto a Fabrizio Peralta y Giannina Florentín, otras dos destacadas jóvenes con experiencia en el campo educativo nacional e internacional.

Se trata de Victoria Ambrosewich, ganadora de una mención de honor en las Olimpiadas Científicas Mundiales Genius Olympiad 2024, y Alysa Ibarra Giménez, representante de Paraguay en el Mundial de Robótica en EE. UU., y ganadora del prestigioso Premio Nacional Juvenil de Ciencias y Tecnología Pierre et Marie Curie.

Cursos gratuitos de inglés: Cómo conocer más sobre el proyecto

Las personas interesadas en conocer más sobre la estructura académica y las metas educativas que proponen los destacados jóvenes compatriotas, pueden ingresar a los canales digitales donde proponen compartir de manera detallada toda la información.

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En estos sitios, también se encuentran los requisitos y formularios para aquellos interesados tanto para sumarse al equipo como voluntarios, además de la información para quienes quieran postularse y ser beneficiarios del programa educativo.

En las redes sociales, todos estos datos en las cuentas @rohayhuvoices.