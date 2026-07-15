Expolicías marchan denunciando “despojo” por traslado de la Comandancia

La Comandancia de la Policía Nacional y el Ministerio del Interior (MI) se instalaron hace algunas semanas en la Torre Cinco de los nuevos edificios del Gobierno ubicados en zona del Puerto de Asunción. La nueva sede albergará a la Policía Nacional en los cuatro primeros pisos, mientras que el Ministerio del Interior ocupará los dos niveles superiores.

El edificio antiguo, ubicado en la avenida El Paraguayo Independiente, frente a las plazas del Cabildo y el Congreso Nacional, se convertiría en un museo, lo que generó el rechazo de los gremios de oficiales y suboficiales retirados de la Policía Nacional.

Estos gremios realizaron una marcha esta mañana a fin de expresar su repudio a la decisión del Gobierno, además de entregar una nota dirigida a las autoridades de la Policía Nacional en la que exigen explicaciones.

“Hoy estos badulaques están denigrando a la Policía Nacional, y digo como colorado y como policía. Mañana, y te digo, le responsabilizo a este Gobierno si el Partido Colorado cae, porque los votos están en la Policía, en los docentes, en los enfermeros, en los hospitales están”, indicó el comisario en situación de retiro Gaspar Mereles.

Lea más: Excomandante cuestiona mudanza de la Comandancia de la Policía al Puerto de Asunción

Gobierno patea la olla de los que le están sirviendo

Mereles afirmó que hoy el gobierno de Santiago Peña está pateando la olla de los que le están sirviendo, ya que considera que el edificio donde funcionaba la Comandancia representa al Estado paraguayo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Tengo miedo que mañana ese edificio sea derrumbado, porque ese es un símbolo, es un patrimonio cultural. Imagínense, ese es el símbolo del Estado paraguayo. Hoy nos llevan a una oficina fría que no tiene representación. Este edificio tiene la representación del Estado paraguayo. Hoy no sabemos a quién y en manos de quién queda, porque la posesión es más que el título, hoy somos despojados de esa posesión sin ninguna orden judicial ni lo que fuese”, refirió.