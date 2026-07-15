Fiesta patronal: en Carmen del Paraná honran mañana a su protectora

La celebración en honor de la Virgen del Carmen inició el pasado 6 de julio en la ciudad de Carmen del Paraná, con una novena encabezada por la Diócesis de Encarnación, en la Parroquia Nuestra Señora del Carmen. La eucaristía se realiza los domingos a las 7:00 y entre semana a las 18:30, con previo rezo del rosario.

La noche de este miércoles 15 se desarrollará la “Serenata a la Virgen”, en el tinglado de la Escuela Virgen del Carmen, desde las 18:00. Contará con números artísticos y artistas locales invitados.

El jueves 16 iniciará, a las 9:00, en la Parroquia Nuestra Señora del Carmen, el rezo del rosario y posterior misa presidida por el obispo de la Diócesis de Encarnación, monseñor Francisco Javier Pistilli. Al término de la eucaristía se realizará una procesión por el microcentro.

Para el mediodía habrá una feria con comidas (asado, batiburrillo, sopa paraguaya, bocaditos, entre otros), para cerrar con el sorteo de la rifa de la parroquia.

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Virgen del Carmen

La Virgen del Carmen no siempre fue la patrona de esta comunidad. Anteriormente, los pobladores veneraban al Niño Dios o “Tupã Ra’y” e, incluso, el paraje era conocido con el nombre de Tupã Ra’y. Cuando se creó la “Villa Encarnación”, por decreto del gobierno de Carlos Antonio López, se ordenó que la población de nativos guaraníes se trasladara siete leguas aguas abajo del río Paraná (35 kilómetros).

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Los mismos se instalaron a orillas del río Paraná y del arroyo Tacuary. Durante el traslado de la población indígena desde Encarnación, llevaron consigo, en procesión, la imagen que veneraban, la Virgen del Carmen, y esta quedó como patrona de la comunidad en su nuevo emplazamiento.

La Virgen del Carmen, o Nuestra Señora del Monte Carmelo, es una advocación mariana venerada mundialmente. Su festividad principal se celebra cada 16 de julio, fecha en la que se conmemora su aparición a San Simón Stock en 1251, a quien entregó el escapulario como símbolo de protección.

A mediados del siglo XIII, la Orden Carmelita atravesaba una época de gran persecución y peligro tras trasladarse a Europa. El 16 de julio de 1251, el superior general de la orden, San Simón Stock, se encontraba profundamente afligido y orando intensamente por el futuro de los carmelitas.

En respuesta a sus oraciones, se le apareció la Virgen María rodeada de ángeles y vestida con el hábito de la orden. En sus manos llevaba el Escapulario del Carmen y se lo entregó a San Simón con la siguiente promesa: “Recibe, hijo mío, este escapulario de tu orden; será de hoy en adelante señal de mi confraternidad, privilegio para ti y para todos los que lo vistan. Quien muriese con él, no padecerá el fuego eterno”.

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Carmen del Paraná

La ciudad se halla ubicada a 330 kilómetros al sur de Asunción y a 35 kilómetros al oeste de Encarnación (capital de Itapúa), sobre la ruta PY01 “Mariscal Francisco Solano López”. Cuenta con una superficie de 300 kilómetros cuadrados.

Su población es de 6.417 habitantes, según datos del Instituto Nacional de Estadística. El último censo de 2022 registró 2.015 viviendas, de las cuales 1.991 tienen acceso a energía eléctrica, 1.797 a desagüe sanitario, 1.806 a agua corriente y 1.344 a recolección de basura.

Su economía se basa en la agricultura (producción e industrialización del arroz), la ganadería y el turismo. Limita con los distritos de General Artigas y Fram (al norte); San Juan del Paraná y Encarnación (al este); el río Paraná, limítrofe con Argentina (al sur); y Coronel Bogado (al oeste).