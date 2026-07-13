Presentan amparo judicial contra la EBY y la Essap por problemas del sistema cloacal en Encarnación

El abogado Pablo Villalba Bernié, de la Coordinadora de Defensa del Poti’y, en representación de la Municipalidad de Encarnación, presentó una demanda de amparo constitucional contra la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) y la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap). La solicitud exige el cese de la contaminación de los cauces hídricos de la ciudad.

Atribuyen la responsabilidad por la supuesta “omisión ilegítima, arbitraria y continuada” de las instituciones, que provoca el incorrecto funcionamiento de las estaciones de bombeo del sistema de alcantarillado sanitario y de la red cloacal de la ciudad.

La solicitud de amparo será atendida por la jueza de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del 2º turno de la ciudad de Encarnación, Circunscripción Judicial de Itapúa, Rossana Verón de Arca.

Los denunciantes piden “se obligue imperativamente a ambas instituciones a que pongan en condiciones el sistema de alcantarillado sanitario y red cloacal de Encarnación”. En ese sentido, refieren que existen bombas que no están en funcionamiento y que deben ser reemplazadas.

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Contaminación de arroyos

El documento cita un informe técnico realizado por la Secretaría del Ambiente de la Gobernación, elaborado en octubre de 2025. En el mismo se confirma que, de ocho muestras tomadas en distintos arroyos, siete de ellas muestran una alta concentración de coliformes fecales, con registros muy superiores a lo permitido por la Resolución 222/02 del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades).

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La red cloacal desemboca en la planta de tratamiento del barrio Nueva Esperanza de Encarnación, mediante un sistema que funciona por gravedad y estaciones de bombeo. Existen al menos 63 estaciones que fueron construidas y actualmente son administradas por la EBY.

De acuerdo con el rango referencial estipulado por la Resolución 222/02 del Mades, cada 100 ml debería contener hasta 1.000 coliformes fecales. Los resultados en siete de los puntos analizados superaron ampliamente este rango, con registros de entre 4.300 y 2.400.000 NMP/100 ml.

Las estaciones de bombeo cuentan con un mecanismo de “bypass” que hace que las aguas negras se viertan directamente en los arroyos en caso de que el sistema de bombeo y las piletas estén llenos por la falta de circulación.

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Pedirán habeas data

En el petitorio solicitan condenar a los demandados a que, en el plazo de 10 días de ejecutoriada la sentencia, procedan a poner en funcionamiento las 63 estaciones de bombeo del Sistema de Alcantarillado Sanitario y Red Cloacal de la Ciudad de Encarnación.

El representante de la organización ciudadana y de la Municipalidad en esta solicitud adelantó que presentarán un habeas data para acceder a los resultados de estudios de calidad de agua que realiza la EBY.

Además, solicitarán informes al Centro Multidisciplinario de Investigación Tecnológica (Cemit) de la Universidad Nacional de Asunción (UNA). Deberán remitir los análisis periódicos realizados desde el año 2020 en adelante y confirmar si los siguen realizando y con qué periodicidad.

Piden, además, que remitan los contratos de mantenimiento del alcantarillado sanitario de Encarnación suscritos por la EBY con las empresas Cristalino del Sur y DECO SRL o SA.