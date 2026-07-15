Jefes de Aduana de aeropuerto van a juicio por presunta extorsión y coima

El juez penal de garantías Especializado en Delitos Económicos, Humberto Otazú, elevó a juicio oral y público la causa penal contra Francisco Javier Acosta Rolón y Juan Andrés Arroyos Bázquez, acusados por la fiscala Verónica Valdez, como coautores de los hechos de cohecho pasivo o coima (art. 300) y extorsión (art. 185), de acuerdo con lo expuesto en el Auto Interlocutorio (AI) N° 211.

El magistrado rechazó varios incidentes planteados por parte de Juan Arroyo, a través de los abogados Carlos Servín, José Dos Santos y Álvaro Arias; y de Francisco Acosta, mediante sus abogados defensores Álvaro Cáceres e Iván Rodríguez.

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De acuerdo con los datos, el acusado Francisco Javier Acosta Rolón, ocupó el cargo de jefe de División de la Aduana del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, ubicado en Luque, entre el 18 de abril de 2024 y el 15 de julio de 2025; en tanto que, Juan Andrés Arroyos Bázquez, fue administrador interino de la Gerencia General de Aduanas en la Aduana del citado aeropuerto desde el 12 de julio de 2024 al 14 de julio de 2025.

Tanto Acosta Rolón como Arroyos Bázquez fueron detenidos el 15 de julio de 2025, durante un procedimiento sorpresa llevado a cabo en las oficinas aduaneras de la principal terminal aérea del país, a cargo de la fiscala Verónica Valdez, quien posteriormente formuló imputación en contra de ellos.

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La intervención se dio en el marco de la denuncia hecha por Julio César Silvano Delgado, quien es socio gerente de la firma remesadora “Geomil Express Py SRL”, sobre un esquema de coimas dirigido por funcionarios de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), en el aeropuerto internacional.

Exigieron a empresario millonaria coima para retirar mercadería

De acuerdo con los datos de la acusación fiscal, el 3 de julio de 2025, Julio Silvano fue hasta el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, en Luque, para retirar una carga procedente de España, la cual consistía en remesas enviadas por ciudadanos paraguayos residentes en el territorio español.

Cuando Silvano se disponía a llevar a cabo el trámite de verificación de la carga, se presentó en el lugar Francisco Acosta, jefe de Resguardo de la DNIT, quien le exigió al funcionario denominado vista y al auxiliar de resguardo que se realice la verificación del cargamento y se aparte toda mercadería nueva que tenga valor a fin de que sea pesado.

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Luego, Francisco Acosta le pidió a Julio Silvano ir a hablar a su oficina, donde le indicó que todos los que traen compras por internet, además de los US$ 2 que correspondían y ya abonó, debía pagar sumas extra, que totalizaban US$ 7 más por kilogramo de lo que ya fue abonado a través del sistema.

Posteriormente, Julio Silvano fue llevado hasta la oficina del administrador de la DNIT, Juan Arroyo, para que el mismo le explique cuál era el monto a pagar y en ese sentido, una vez en su oficina Arroyo le exigió abonar el monto de US$ 2.030 para retirar la carga que fue apartada, que además quedaría retenida hasta el pago total de la suma.

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Silvano y Arroyo prosiguieron la conversación, sobre el peso de las mercaderías y a la disponibilidad del denunciante. Luego Arroyo bajó el monto solicitado a US$ 1.700; sin embargo, Silvano pidió a los funcionarios abonar primero US$ 1.200 del total exigido y completar después los US$ 500 restantes con el próximo retiro, a lo que ambos funcionarios accedieron.

Funcionario acusado debía recibir el pago

Durante la conversación con los funcionarios de la DNIT, Juan Arroyo le había indicado a Julio Silvano que haga el pago directamente con Francisco Acosta; a lo que Silvano le consultó a Acosta si le podía hacer una transferencia de los US$ 1.200, pero el funcionario le dijo que debía ser en efectivo y que lleve los US$ 500 faltantes para la gente de Visturía en la siguiente semana con la siguiente carga.

Así, el 4 de julio de 2025, Julio Silvano fue nuevamente hasta la oficina de Resguardo de la DNIT para entregar la suma de dinero exigida de manera irregular y, en entregó G. 9.360.000, en concepto de los US$ 1.200 a Francisco Acosta, al cambio de esa fecha.

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Una vez cumplida la exigencia, Julio Silvano retiró su carga; después, el 11 de julio de 2025, acudió a las oficinas para retirar una nueva carga que llegó y explicó a Francisco Acosta que no tenía los US$ 500 que le quedó de saldo. Ante esta situación, Acosta le permitió retirar su carga, pero bajo la condición de que cuando llegara la próxima carga pague los US$ 500 pendientes, más US$ 1.078.

Sin embargo, dicha entrega de dinero finalmente no fue realizada por parte del denunciante.

Tras denuncia de extorsión y coima, allanamiento con detenidos y dinero incautado

El 15 de julio de 2025, durante el allanamiento en la oficina de la DNIT del aeropuerto, se incautaron sumas de dinero en moneda local y extranjera, además de anotaciones manuscritas, que estaban dentro de una mochila que tenía consigo Christian Luis Palacios Gómez, quien al ver a la comitiva interviniente intentó retirarse del lugar.

Dentro de la mochila se hallaron sumas de dinero consistentes en: US$ 50.395, G. 22.800.000, Una billetera marrón con G. 884.000, US$ 1 y papeles con anotaciones, una billetera negra con US$ 40, con dos cédulas verdes a nombre de María Romina Sanabria de Mendoza y de Ricardo Ruiz Díaz.

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También una billetera negra con documentos personales de Aldo Manuel Vera Vera con tarjetas y sumas de dinero que totalizan US$ 1.116, R 150 y 1 billete de 500 de los Emiratos Árabes y G. 140.000, documentos, cartuchera dentro de esta G. 1.372.000 y US$ 12.046.