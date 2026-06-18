Incendio en Itauguá deja un fallecido

Un incendio ocurrido en una vivienda de Itauguá cobró la vida de Ramón Agüero, de 66 años, quien sufrió graves quemaduras mientras se encontraba dentro de la casa.

Bomberos Voluntarios de la Décimo Segunda Compañía del CBVP acudieron al lugar tras recibir la alerta sobre el siniestro. A su llegada, los equipos de emergencia encontraron a la víctima con lesiones severas provocadas por el fuego.

Según informó la capitana Karina Acosta, cuando la ambulancia de la compañía llegó al sitio, una unidad del Hospital Nacional que circulaba por la zona ya estaba prestando asistencia al afectado.

Lea más: Video: grave incendio en planta procesadora de plástico en Capiatá

Intentaron reanimarlo durante el traslado

De acuerdo con el relato de la bombera, el hombre fue trasladado de urgencia al Hospital Nacional mientras los rescatistas realizaban maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP).

Acosta explicó que la víctima presentaba signos críticos desde el momento del rescate y que el personal de emergencia mantuvo los esfuerzos de reanimación durante todo el trayecto.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Sin embargo, una vez en el centro asistencial, los médicos confirmaron su fallecimiento.

Lea más: Video: incendio consume depósito de aceite reciclado en Puerto Pabla

Presentaba quemaduras de cuarto grado

La capitana detalló que Ramón Agüero sufrió quemaduras de extrema gravedad en gran parte del cuerpo.

Indicó que las lesiones alcanzaban el cuarto grado en las extremidades, con signos de calcinación en algunas zonas.

“Prácticamente todo el cuerpo estaba con quemaduras”, señaló la integrante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay (CBVP).

Lea más: Bomberos controlan incendio en locales comerciales del Mercado de Limpio

El fuego se habría concentrado en la cama

Los primeros bomberos que ingresaron a la vivienda encontraron al hombre sobre un colchón, en el sector donde se desarrollaba el incendio.

Según los datos preliminares recabados por los intervinientes, la parte más afectada por las llamas habría sido la cama y el área inmediata donde se encontraba la víctima.

Los rescatistas procedieron a retirarlo del inmueble para facilitar la asistencia médica mientras continuaban las tareas de extinción del fuego.

Causa del incendio sigue sin determinarse

Hasta el momento, las circunstancias que originaron el incendio permanecen bajo investigación.

Bomberos señalaron que aún no se pudo establecer qué provocó el fuego ni cómo se inició dentro de la vivienda.