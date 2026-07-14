Policiales
14 de julio de 2026 a la - 13:57

Bomberos controlan incendio en el Circuito Comercial de Encarnación

Tres bomberos en trajes de protección con cascos, uno sostiene un hacha mientras un civil en sudadera gris realiza tareas de limpieza.
Los Bomberos Voluntarios de Encarnación extinguieron un incendio en un local de bazar sin heridos, pero con grandes pérdidas materiales.Sergio González

Bomberos Voluntarios de Encarnación controlaron un incendio en un depósito de mercaderías de un local del Circuito Comercial de la ciudad. Refieren que no hubo afectados por el humo, pero se registra una gran pérdida material.

Por Sergio González

Un incendio causó temor al mediodía de este martes en el Circuito Comercial de Encarnación. Un depósito de un local de bazar generó mucho humo, según los comerciantes.

El comercio siniestrado es un local de venta de relojes y lentes, denominado “El Petiso”, ubicado sobre la calle Abogada Mercedes Sandoval, casi Juana María de Lara.

Camión de bomberos naranja con dos hombres, uno en uniforme, evaluando el incendio en El Petiso, una tienda de bazar.
Bomberos Voluntarios de Encarnación controlaron un incendio en un depósito de un local de bazar.

La rápida acción de Bomberos Voluntarios de Encarnación permitió un rápido control del fuego y continúan ahora con el enfriamiento de la zona.

El edificio cuenta con varios locales pegados entre sí, por lo que el fuego constituye un peligro potencial en el lugar. Además, los productos de bazar, en su mayoría de plástico, son altamente inflamables, según detallaron los intervinientes.

Bombero con traje y casco controlando un incendio, mientras una persona agachada recoge objetos en un saco en un entorno urbano.
Los Bomberos Voluntarios de Encarnación sofocaron un incendio en un local de bazar sin heridos. Se registraron pérdidas materiales.

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Sin afectados

Los voluntarios manifestaron que, por fortuna, no hubo afectados por el humo que requirieran atención. El humo emitido se esparció por gran parte del sector comercial durante los minutos en que duró el incendio.

Camión de bomberos amarillo en la calle, personas observando la situación. Cinta delimita el área de emergencia.
Bomberos controlaron un incendio en un depósito de un local de bazar en Encarnación, sin reportar heridos.

No obstante, hablan de cuantiosos daños materiales y de la pérdida total de la mercadería que estaba en el depósito.