Bomberos controlan incendio en el Circuito Comercial de Encarnación

Un incendio causó temor al mediodía de este martes en el Circuito Comercial de Encarnación. Un depósito de un local de bazar generó mucho humo, según los comerciantes.

El comercio siniestrado es un local de venta de relojes y lentes, denominado “El Petiso”, ubicado sobre la calle Abogada Mercedes Sandoval, casi Juana María de Lara.

La rápida acción de Bomberos Voluntarios de Encarnación permitió un rápido control del fuego y continúan ahora con el enfriamiento de la zona.

El edificio cuenta con varios locales pegados entre sí, por lo que el fuego constituye un peligro potencial en el lugar. Además, los productos de bazar, en su mayoría de plástico, son altamente inflamables, según detallaron los intervinientes.

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Sin afectados

Los voluntarios manifestaron que, por fortuna, no hubo afectados por el humo que requirieran atención. El humo emitido se esparció por gran parte del sector comercial durante los minutos en que duró el incendio.

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No obstante, hablan de cuantiosos daños materiales y de la pérdida total de la mercadería que estaba en el depósito.