Campesinos se movilizan en Asunción, en segundo día de manifestaciones

Campesinos provenientes de varios puntos del interior del país siguen reunidos hoy en el microcentro de Asunción, a donde llegaron en los últimos días para manifestarse exigiendo distintas reivindicaciones al Gobierno.

El grueso de los manifestantes –agrupados en la Coordinadora de Trabajadores Campesinos y Urbanos– se encontraba acampando en las inmediaciones de la sede del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), donde la movilización comenzó de nuevo hoy antes de las 7:00.

Los labriegos trajeron a la capital una serie de reclamos para instituciones del Estado como el MUVH, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Ministerio de Educación y Ciencias y el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert).

Segundo día de movilización y reuniones

Ayer, martes, representantes de los campesinos se reunieron con autoridades del MUVH y del Ministerio de Agricultura, pidiendo acceso a viviendas y tierras, además de un mayor apoyo por parte del Gobierno a la agricultura familiar, entre otros reclamos.

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Sin embargo, las reuniones no dieron resultados satisfactorios para los manifestantes y hoy volverán a realizarse nuevas audiencias, manifestaron a ABC Color portavoces de los campesinos.

Además de los reclamos sobre tierras y apoyo a la agricultura familiar, los manifestantes reclaman al Gobierno un mayor acceso a la educación y refuerzos a las dotaciones de docentes en sus respectivas comunidades.