Asunción es la ciudad que más gente “expulsa”, según el INE

Asunción se consolida como la principal ciudad “expulsora” de habitantes en Paraguay y registra el mayor saldo migratorio negativo del país. Según los datos procesados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) tras el Censo Nacional de Población y Viviendas 2022, la capital perdió a casi 65 personas por cada 1.000 residentes solo en el periodo comprendido entre 2017 y 2022.

Lea más: Asunción casi duplica la escolaridad del Chaco con 12,6 años de estudio

Este fenómeno forma parte de una tendencia nacional en que, actualmente, el 20,2% de la población paraguaya (1.234.699 personas) es migrante interna, lo que significa que reside en un departamento distinto al que nació.

¿Por qué la gente se va de Asunción?

El informe del INE asocia la salida de asuncenos principalmente hacia el departamento Central, motivada en gran medida por factores inmobiliarios y la búsqueda de nuevos espacios de residencia. A Asunción le siguen en la lista de zonas con mayor pérdida de población los departamentos de San Pedro y Ñeembucú, que también presentan saldos negativos considerables.

Lea más: Día Mundial de la Población: cuántos habitantes tiene Paraguay y cómo están distribuidos

En contraste, el departamento Central se mantiene como el imán principal del país y recibe al 47,8% de todos los migrantes internos.

Si se suma a quienes eligen Asunción como destino, a pesar de su saldo negativo general, la zona metropolitana concentra al 55,2% de los movimientos migratorios del territorio nacional.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El migrante vive mejor

Uno de los hallazgos más reveladores del estudio del INE es que la población que decide mudarse presenta, en promedio, mejores condiciones de vida que la población no migrante.

Los datos indican que los hogares encabezados por migrantes, tanto internos como internacionales, tienen una menor incidencia de necesidades básicas insatisfechas y menores niveles de hacinamiento.

Lea más: INE alerta sobre desinformación y explica cómo identificar a encuestadores en tu casa

Además, este grupo cuenta con un mayor capital educativo. El informe revela que la población migrante internacional, por ejemplo, supera en promedio por un año de estudio a quienes residen en su lugar de nacimiento.

Un nuevo perfil del trabajador

El estudio destaca ademá que el 28,1% de la población ocupada en Paraguay es migrante, lo que demuestra su peso estratégico en el mercado laboral nacional.

Este flujo constante hacia las zonas urbanas, donde vive el 80,5% de los migrantes internos, está redibujando el mapa de Paraguay y plantea el desafío de fortalecer servicios en las ciudades receptoras y entender por qué los puntos históricos, como la capital, están dejando de retener a su propia gente.