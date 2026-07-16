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16 de julio de 2026 a la - 10:46

Asunción es la ciudad que más gente “expulsa”, según el INE

Automóvil blanco y autobús en avenida deteriorada, con baches y árboles de fondo; clima nublado en Vista Alegre.
Imagen de archivo. Avenida Fernando de la Mora, en el barrio Vista Alegre, Asunción, en pésimo estado.Arcenio Acuña, ABC Color

El Censo 2022 del Instituto Nacional de Estadística (INE) revela que el 20,2% de los paraguayos vive fuera de su departamento natal. Mientras Asunción lidera la lista de zonas “expulsoras”, los datos muestran que quienes migran logran mejores condiciones de vida que quienes se quedan.

Por ABC Color

Asunción se consolida como la principal ciudad “expulsora” de habitantes en Paraguay y registra el mayor saldo migratorio negativo del país. Según los datos procesados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) tras el Censo Nacional de Población y Viviendas 2022, la capital perdió a casi 65 personas por cada 1.000 residentes solo en el periodo comprendido entre 2017 y 2022.

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Este fenómeno forma parte de una tendencia nacional en que, actualmente, el 20,2% de la población paraguaya (1.234.699 personas) es migrante interna, lo que significa que reside en un departamento distinto al que nació.

Gráfico circular con datos estadísticos sobre migración en Paraguay: migrante interdepartamental, internacional y no migrante.
El gráfico muestra la composición de la población de Paraguay según estatus migratorio en 2022.

¿Por qué la gente se va de Asunción?

El informe del INE asocia la salida de asuncenos principalmente hacia el departamento Central, motivada en gran medida por factores inmobiliarios y la búsqueda de nuevos espacios de residencia. A Asunción le siguen en la lista de zonas con mayor pérdida de población los departamentos de San Pedro y Ñeembucú, que también presentan saldos negativos considerables.

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En contraste, el departamento Central se mantiene como el imán principal del país y recibe al 47,8% de todos los migrantes internos.

Si se suma a quienes eligen Asunción como destino, a pesar de su saldo negativo general, la zona metropolitana concentra al 55,2% de los movimientos migratorios del territorio nacional.

Gráfico sobre tasa migratoria interdepartamental en Paraguay, destacando pérdidas en Asunción con -64,7 por mil.
El informe del INE revela tasas migratorias interdepartamentales negativas en Asunción, San Pedro y Ñeembucú entre 2017 y 2022.

El migrante vive mejor

Uno de los hallazgos más reveladores del estudio del INE es que la población que decide mudarse presenta, en promedio, mejores condiciones de vida que la población no migrante.

Los datos indican que los hogares encabezados por migrantes, tanto internos como internacionales, tienen una menor incidencia de necesidades básicas insatisfechas y menores niveles de hacinamiento.

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Además, este grupo cuenta con un mayor capital educativo. El informe revela que la población migrante internacional, por ejemplo, supera en promedio por un año de estudio a quienes residen en su lugar de nacimiento.

Un nuevo perfil del trabajador

El estudio destaca ademá que el 28,1% de la población ocupada en Paraguay es migrante, lo que demuestra su peso estratégico en el mercado laboral nacional.

Este flujo constante hacia las zonas urbanas, donde vive el 80,5% de los migrantes internos, está redibujando el mapa de Paraguay y plantea el desafío de fortalecer servicios en las ciudades receptoras y entender por qué los puntos históricos, como la capital, están dejando de retener a su propia gente.