Día Mundial de la Población: cuántos habitantes tiene Paraguay y cómo están distribuidos

En conmemoración del Día Mundial de la Población, que se celebra este 11 de julio, el Instituto Nacional de Estadística (INE) difundió un reporte detallado sobre la realidad demográfica del país. Los datos, sustentados en el Censo Nacional de Población y Viviendas 2022 y actualizados mediante las Estimaciones y Proyecciones de Población (Revisión 2025), confirman que Paraguay sigue gozando de una gran ventaja: la mayor parte de sus habitantes está en edad de trabajar.

De acuerdo con el informe oficial, la población total de Paraguay alcanza este año las 6.460.159 personas. La brecha de género es sumamente estrecha, registrándose 3.256.788 hombres y 3.203.371 mujeres.

Una radiografía por edades

El dato más relevante para el desarrollo socioeconómico es la distribución por franjas de edad, que confirma el peso del llamado “bono demográfico”:

Niñez y adolescencia (0 a 14 años) : 1.593.122 personas

Población potencialmente activa (15 a 64 años) : 4.294.793 personas (lo que representa el 66,4% del total nacional)

Adultos mayores (65 años y más): 572.244 personas

Por otra parte, la edad mediana en el país se sitúa en 29,4 años, lo que refleja una población mayoritariamente joven pero en proceso gradual de maduración. En cuanto a la esperanza de vida al nacer, el INE reporta una brecha a favor de las mujeres: 78,7 años, frente a los 73,0 años proyectados para los hombres.

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La migración hacia las ciudades

El éxodo rural sigue marcando la pauta de la distribución geográfica. Los datos consolidados del Censo 2022 reflejan que el 69,0% de los paraguayos ya reside en áreas urbanas, dejando apenas un 31,0% de la población en zonas rurales.

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El peso demográfico de Central y Alto Paraná

Al desglosar las cifras por departamentos, el mapa poblacional revela asimetrías importantes. El Departamento Central se consolida, por lejos, como el motor demográfico del país: con 2.019.842 habitantes, concentra de forma exclusiva el 31,3% de toda la población nacional.

El segundo lugar lo ocupa Alto Paraná, en el este del país, que ya alcanza los 800.871 residentes. En contraste, la capital del país, Asunción, registra una población de 461.227 personas, ubicándose por debajo de Central y el Alto Paraná en términos cuantitativos.

El panorama en el Chaco

En la Región Occidental o Chaco, la densidad poblacional sigue siendo notablemente menor, aunque con dinámicas internas marcadas. El departamento de Presidente Hayes lidera la zona con 135.022 habitantes. Le sigue Boquerón con 83.041 personas y, finalmente, Alto Paraguay se mantiene como el departamento con menor población de toda la República, sumando apenas 19.007 habitantes en su vasto territorio.

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