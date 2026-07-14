INE alerta sobre desinformación y explica cómo identificar a encuestadores en tu casa

El Instituto Nacional de Estadística (INE) emitió un comunicado para frenar una nueva ola de desinformación que circula activamente a través de grupos de WhatsApp.

Desde el INE aclararon que las encuestas de hogares son herramientas permanentes y fundamentales para medir la realidad socioeconómica del Paraguay, por lo que instan a la población a no caer en engaños y a conocer las medidas de seguridad vigentes para recibir a los encuestadores con total tranquilidad.

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Para evitar que personas extrañas o malintencionadas utilicen el nombre de la institución con fines delictivos, el INE recordó que todos sus trabajadores en campo cumplen con un protocolo de identificación visual y digital.

Los encuestadores visten un chaleco gris que lleva bordado el logotipo oficial del Instituto Nacional de Estadística. Portan una credencial colgada al cuello con la firma del director nacional. Esta tarjeta incluye un código QR que el ciudadano puede escanear con su celular para ingresar directamente a la web institucional y confirmar que esa persona trabaja allí.

Al llegar a una vivienda seleccionada, los técnicos entregan una nota física firmada por el director nacional de la institución, donde se explica el objetivo de la encuesta y figura el nombre específico del encuestador asignado. Asimismo, toda la papelería y carpetas utilizadas en las entrevistas llevan los sellos del INE de forma clara.

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El INE aclaró que sus encuestadores bajo ninguna circunstancia toman fotografías a los ciudadanos, a sus documentos de identidad o a las fachadas de sus viviendas. Tampoco solicitan firmas de huellas dactilares ni ningún otro dato biométrico. Si alguien le pide esto, no es personal del INE.

Las dos encuestas que están activas en las calles

Actualmente, los técnicos del INE se encuentran desplegados realizando dos estudios de gran importancia nacional.

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El primero es la Encuesta Permanente de Hogares Continua (EPHC), que se realiza durante todo el año. No es un censo general (que se hace cada 10 años a todo el país), sino una encuesta por muestreo que abarca a unas 21.000 viviendas seleccionadas al año de forma aleatoria. Sirve para medir trimestralmente el desempleo, el trabajo informal, los ingresos de las familias y la subocupación.

Por otro lado, se realiza la Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF) 2025-2026. Es un operativo especial que se ejecuta actualmente en Asunción y el departamento Central. Los datos recopilados servirán al Banco Central del Paraguay (BCP) para actualizar la “canasta básica” con la que se calcula el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y se mide la inflación en el país.

INE tiene canales de verificación y resguardo legal

Para dar mayor tranquilidad a los hogares, el INE mantiene una coordinación con las fuerzas de seguridad del Estado. Todas las comisarías del país están informadas semanalmente sobre los barrios, distritos y cuadrantes donde trabajarán los encuestadores de la institución. Ante cualquier duda, los vecinos pueden llamar a la comisaría de su zona para verificar el operativo.

Asimismo, la ciudadanía puede corroborar la veracidad de las visitas y los nombres de los trabajadores a través de los canales de atención directa como la página web oficial, la línea telefónica (021) 729 5400. Además de contacto de WhatsApp 0986 800506.

Finalmente, el INE recordó que toda la información brindada por las familias paraguayas está estrictamente protegida por el secreto de confidencialidad estadística, bajo el amparo de la Ley N° 6670/2020.

Estos datos se procesan de forma anónima y global para diseñar políticas públicas de empleo y desarrollo social.