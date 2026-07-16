Blasco sobre balance de Bello: “Presenta ganancia cuando se debe hasta por luz, agua y alquiler”

La mayoría oficialista de la Junta Municipal de Asunción aprobó este miércoles el Balance General 2025, dejando sin efecto el rechazo que el mismo colegiado había resuelto en mayo. El ejercicio comprende el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025, incluyendo la gestión del exintendente Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-HC), la intervención municipal entre junio y agosto y los primeros meses de la administración de Luis Bello (ANR-HC).

El concejal liberal Humberto Blasco cuestionó la decisión de la mayoría y sostuvo que la aprobación benefició a la administración actual.

“Realmente fue un blanqueo porque aquí se consideró el ejercicio del año cerrado del 2025; es decir, el 1 de enero de 2025 hasta el 31 de diciembre de 2025, no pudiéndose desglosar una gestión de otra”, declaró.

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Bello utilizó los mismos argumentos rechazados

Según Blasco, el descargo presentado por la administración de Bello repitió los argumentos que la Junta ya había analizado cuando rechazó el balance meses atrás.

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Añadió que la única diferencia fue el planteamiento de que la actual administración asumió recién el 27 de agosto, con el objetivo de desvincularse de la gestión de “Nenecho” Rodríguez.

Sin embargo, afirmó que desde el punto de vista técnico ese período no puede evaluarse como un ejercicio independiente dentro del Balance General 2025.

No se cumplieron recomendaciones de la intervención

Blasco sostuvo que, incluso si se analiza únicamente el último cuatrimestre de 2025, la evaluación sigue siendo negativa. Afirmó que la administración municipal no implementó las recomendaciones formuladas por el interventor Carlos Pereira tras detectar presuntas irregularidades.

“No se corrigió absolutamente nada ni se dio cumplimiento a las recomendaciones del interventor, que había sugerido una urgente disminución de gastos corrientes, incremento de la recaudación a través de una mejor gestión de recupero de los créditos, incluso con la implementación de herramientas financieras novedosas como fiducias que dejó él estudiado, en el sentido de su factibilidad jurídica y financiera”, declaró.

También cuestionó el uso de la figura de la fiducia durante la actual administración. “Bello se agarra de la figura de la fiducia no para disminuir los gastos corrientes o gestionar mejor recuperar los créditos, sino para tomar préstamos de corto plazo, replicando, con nuevas herramientas, el vicio del sobreendeudamiento que ya había marcado la gestión anterior”, declaró.

Cuestiona un supuesto “superávit fingido” en el Balance 2025

El concejal también rechazó que la Municipalidad haya presentado un “superávit fingido” cercano a G. 100.000 millones, al considerar que el resultado no refleja la situación financiera real debido a obligaciones pendientes de pago.

“Si vos dejás de pagar tus deudas a la Diben, la Caja de Jubilaciones, cuantas otras deudas tenés por encima, lógico que te va a sobrar un poquitito, pero ese vuelto no podés presentar como una ganancia de tu gestión”, subrayó.

Blasco afirmó además que las pérdidas acumuladas ascienden a unos G. 400.000 millones.

“Presenta como una ganancia cuando se le debe a los bonistas, a la Diben y hasta a los bomberos. Se debe incluso luz, agua y alquiler”, mencionó.

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Blasco revela intimaciones de desalojo a centros municipales

Durante sus declaraciones, el concejal aseguró que tres centros municipales, entre ellos uno ubicado en el barrio Santísima Trinidad, fueron intimados a desalojar los inmuebles que ocupan debido a la falta de pago de alquileres y de servicios básicos.

Explicó que las dependencias acumulan deudas millonarias por consumo de energía eléctrica y agua, obligaciones que finalmente recaen sobre los propietarios de los inmuebles, quienes ya promovieron las intimaciones correspondientes.

Según afirmó, los centros municipales aún no fueron desalojados “por caraduras”, pese a que ya suman 19 meses de “promesas incumplidas”.