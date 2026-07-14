Vendedores ambulantes en Asunción: La crisis de control en la gestión de Luis Bello

Comerciantes formales del microcentro de Asunción denuncian la proliferación de vendedores informales en calles Palma, Estrella y Oliva y transversales. Reclaman que la Municipalidad de Asunción, a cargo del intendente, Luis Bello (ANR-cartista), ignora las denuncias sobre la competencia desleal que asfixia a los negocios que cumplen sus obligaciones tributarias.

Descontrol en el microcentro: El reclamo de los comerciantes formales

La falta de respuestas de la administración municipal se evidencia en la multiplicación de puestos callejeros ante la ausencia de políticas de ordenamiento. Los comerciantes consideran que el sistema de cánones actual fracasa al regular esta proliferación, permitiendo que la informalidad se instale sin planificación ni criterios técnicos.

La falta de coordinación entre las dependencias de la comuna profundiza la crisis comercial en el casco histórico capitalino, reclaman los denunciantes y aseguran que la inacción institucional fomenta la ocupación arbitraria del espacio público, forzando a los negocios formales a abandonar definitivamente el centro.

Vacío legal y recaudación: La normativa ignorada por la Municipalidad de Asunción

La falta de control efectivo sobre los informales se refleja en el incumplimiento de sus propias normativas. Las ordenanzas N° 16/92 y N° 39/93 diferencian legalmente al vendedor ambulante del vendedor estacionado. Mientras el primero debe mantener movilidad propia, el segundo requiere una estructura física fija que debe estar debidamente autorizada por la comuna.

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Para autorizar la presencia de un vendedor estacionado, la comuna debería exigir obligatoriamente la autorización escrita del frentista antes de instalarse frente a cualquier comercio. Testimonios recabados por ABC confirman que este requisito se incumple sistemáticamente, en distintos puntos de Asunción, sin que la Policía Municipal de Vigilancia aplique las sanciones legales.

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Otro indicio que confirma el descontrol es la raquítica recaudación que registra la Municipalidad en concepto de tasas a este sector durante 2025 y lo que va de 2026. Según consta en los informes oficiales de la gestión de Bello, en todo el 2025, en concepto de patente a vendedores callejeros, se recaudó G. 3.989.000. En tanto, en 2026, de enero a abril, en el mismo concepto, se recaudó apenas G. 2.603.400.

Policía Municipal de Vigilancia: Gestión sin datos y operativos insuficientes

El director de la Policía Municipal de Vigilancia, Miguel Ángel Stampf, admitió que la dependencia no cuenta con estadísticas sobre la cantidad de vendedores informales. El funcionario señaló que solo cuentan con estadísticas de vendedores habilitados durante eventos masivos como conciertos o finales deportivas internacionales.

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Stampf, quien asumió el cargo en septiembre, casi al inicio del mandato de Bello, admitió que los operativos actuales todavía son insuficientes para frenar el desborde, aunque afirmó que su gestión está ejerciendo los controles y que planean incrementarlos, incluso de madrugada. Señaló que desde que asumió el cargo, se registra un aumento de la formalización de la mayoría de los vendedores, frente a la presión de esos controles.