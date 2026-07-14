Abandono municipal: El Parque Carlos Antonio López y la crisis de plazas en Asunción

El histórico Parque Carlos Antonio López, uno de los principales pulmones verdes de Asunción, padece hoy un abandono progresivo y alarmante. Los residentes de los barrios Sajonia, San Antonio, Doctor Francia y Carlos Antonio López, denuncian la falta absoluta de mantenimiento por parte de la Municipalidad de Asunción, a cargo del intendente, Luis Bello (ANR-cartista).

Esta desidia institucional transformó a un espacio recreativo fundamental en una zona de alto riesgo para los ciudadanos. La oscuridad reinante, consecuencia directa de una deficiente iluminación en gran parte del predio, genera una profunda sensación de vulnerabilidad entre los usuarios frecuentes de un lugar donde ya se registraron hechos de inseguridad en el pasado.

Parque Carlos Antonio López: Infraestructura en estado de ruina

El parque infantil presenta hoy un triste escenario de ruinas, caracterizado por hamacas completamente oxidadas y desprendidas. Los toboganes metálicos exhiben un nivel de óxido avanzado y superficies sumamente peligrosas, representando un riesgo físico constante para los niños que intentan utilizarlos.

La infraestructura deportiva muestra un panorama de destrucción similar al área de juegos infantiles. El pasto sintético instalado en la cancha de fútbol se encuentra prácticamente inutilizable en diversos sectores. Los tejidos perimetrales presentan roturas de gran magnitud o se encuentran directamente caídos sobre la superficie de juego.

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Los equipos destinados al entrenamiento de calistenia se encuentran mayoritariamente rotos o con tablones de madera desprendidos debido a la falta total de reparaciones. Esta crítica situación impide la práctica de ejercicio físico de manera segura, alejando a los deportistas que anteriormente frecuentaban este predio para sus rutinas diarias.

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El clima de abandono se extiende a los camineros internos, y las veredas y los muros perimetrales, que registran un avanzado estado de rotura y desmoronamiento progresivo. La ausencia de un mantenimiento básico es evidente al observar las escalinatas y baldosas faltantes, factores que completan un entorno de riesgo constante para los peatones que transitan diariamente por allí.

Inseguridad y abandono: El Parque Carlos Antonio López en crisis

La nula gestión municipal se refleja con nitidez en la acumulación constante de residuos. Hay basura esparcida en en el interior, pero sobre todo en la parte posterior del predio, donde hace años se formó un vertedero irregular a la vista de todos. En general se verifica un entorno carente de condiciones mínimas de salubridad, como la ausencia de grifos en los bebederos, dejándolos totalmente inoperativos para quienes realizan actividades físicas.

Los usuarios denunciaron además el aumento de la presencia de marginales y personas en situación de indigencia en el predio del parque. Reclaman que el que debería ser un sitio de esparcimiento se convierta en un dormitorio.

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Aseguran que esta situación es consecuencia directa del retiro de los controles que, anteriormente realizaban agentes del Grupo Lince. Entre las consecuencias de esta ocupación, mencionan el saqueo de elementos y claros actos de vandalismo cometidos sin ningún tipo de control o vigilancia municipal efectiva.

Gestión municipal 2026: Millones en tasas sin inversión real

El actual estado del emblemático parque contrasta directamente con la alta presión tributaria a los contribuyentes de Asunción. Durante el 2025, la comuna capitalina recaudó la suma de US$ 1,3 millones exclusivamente en concepto de tasas de conservación de parques, jardines y paseos públicos. Pese a contar con este importante capital financiero, la gran mayoría de los espacios recreativos de Asunción permanecen sumidos en un estado de ruina.

Entre enero y abril de 2026, el intendente Luis Bello recaudó casi G. 5.000 millones bajo el mismo concepto de tasas municipales. La ciudadanía exige respuestas concretas y transparentes ante la ausencia total de mejoras, iluminación adecuada y condiciones de seguridad mínima para disfrutar de un entorno urbano hoy abandonado.

El enigma de los bonos G6: Fondos desaparecidos en Asunción

La situación de los espacios públicos es alarmante al considerar que el exintendente Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista), contó con más de G. 10.000 millones de los bonos G6 (2020), que debieron ser destinados a la revitalización de espacios verdes. Sin embargo, a más de 6 años de esa emisión, el dinero y hasta las cuentas donde debía estar ese dinero ya no existen.

ABC reveló recientemente que el exintendente jamás planificó hacer las obras que prometió con ese dinero. Documentos oficiales e inéditos de la Municipalidad de Asunción, obtenidos tras una solicitud de acceso a la información pública realizada por ABC, expusieron las propias direcciones de la comuna confirmaron este 2026 que no poseen ningún registro, plano ni antecedente que demuestre que dichas obras existieron alguna vez en los papeles de la municipalidad.

De las 10 plazas que Nenecho prometió revitalizar con ese dinero, la única que empezó, pero no terminó, fue la plaza Naciones Unidas, del barrio Mburicao. Según el portal de la Dirección de Contrataciones Públicas (DNCP), de esa obra apenas se llegó a pagar G. 971 millones, de los más de G. 2.300 millones por la que fue adjudicada. Nenecho renunció en agosto del año pasado, presionado por los contundentes resultados de una intervención a su gestión. En su reemplazo asumió Luis Bello.