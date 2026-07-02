Nuevo monto de bonificación por hijo de trabajadores tras reajuste del salario mínimo

El pasado 18 de junio, el Poder Ejecutivo emitió el Decreto Nº 6.225, mediante el cual dispuso un reajuste del 5% del salario mínimo.

De esta manera el salario mínimo para actividades diversas no especificadas asciende a G. 3.044.000 y el jornal mínimo se establece en G. 117.077, montos que rigen desde ayer.

Considerando que hay varios montos que se establecen en jornales, estos también deben acomodarse al nuevo monto del salario mínimo, como la bonificación por hijo de cada trabajador que las empresas deben pagar a sus dependientes.

El MTESS recordó que la misma asciende a G. 152.200 por cada hijo con derecho al beneficio.

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Nuevo monto de bonificación por hijo de trabajador

Insisten en que todo trabajador tiene derecho a percibir una asignación familiar equivalente al 5% del salario mínimo por cada hijo menor de 17 años o sin límite de edad en caso de discapacidad.

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El derecho se genera desde el momento en que el trabajador comunica por escrito al empleador la existencia de los hijos con derecho a la asignación y presenta el certificado de nacimiento correspondiente.

Recuerdan que para consultas o denuncias, se puede contactar al WhatsApp (0993) 308 100.