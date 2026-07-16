Carmen del Paraná: “Los cristianos de bien deben involucrarse en política”, resaltan en Fiesta Patronal

La ciudad de Carmen del Paraná celebró una de las festividades más importantes de la comunidad la mañana de este jueves 16 de julio, fecha en que se conmemora a la Virgen del Carmen, santa patrona del distrito. Cientos de feligreses participaron de la festividad mariana.

Los festejos iniciaron en la Parroquia Virgen del Carmen con las celebraciones religiosas. Desde las 9:30 hubo rezo del rosario y a las 10:10 inició la misa, presidida por el cura párroco de la comunidad eclesial, padre Adolfo Benítez.

Posteriormente, desarrollaron una procesión con la imagen de la Virgen por las calles de la ciudad, acompañados por la banda militar del Colegio Militar de Suboficiales del Ejército (Comisoe).

Al término, disfrutaron de un almuerzo y una feria gastronómica que se desarrolló detrás de la iglesia.

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“Cristianos de bien en política”

El párroco reflexionó en su homilía sobre la coincidencia de que el año electoral de las municipales coincida con el Año del Bien Común de la Iglesia Católica. Sostuvo que “los cristianos de bien deben involucrarse en política”, porque, de hecho, hacer política es hacer el bien común.

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Además, resaltó que “es difícil porque la política está sucia, pero está así porque el cristiano no se involucra con espíritu de bien común”, detalló. Las declaraciones se realizaron frente a la presencia del candidato a intendente Germán Gneiting (ANR-HC), quien recientemente renunció para candidatarse al rekutu. También participó el actual jefe comunal, Leonardo Ronzewski (ANR).

Invitó a todos a mirar a la parroquia como una escuela cívica. Manifestó que es necesario volver a recuperar la honestidad y la transparencia. “Es necesaria una conversión personal y comunitaria”, dijo.

Para lograrlo, explicó que es necesaria una participación real y no solo ir a votar cada cinco años. “Hay que revisar nuestras acciones y no ser simples espectadores”, expresó.

Concluyó con la analogía de que “hay bien común cuando funciona la escuela, funciona el hospital y el juez actúa con justicia y no se vende”, sentenció.

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La Virgen del Carmen

La Virgen del Carmen no siempre fue la patrona de esta comunidad. Anteriormente, los pobladores veneraban al Niño Dios o “Tupã Ra’y” e, incluso, el paraje era conocido con el nombre de Tupã Ra’y.

Cuando se creó la “Villa Encarnación”, por decreto del gobierno de Carlos Antonio López, se ordenó que la población de nativos guaraníes se trasladara siete leguas aguas abajo del río Paraná (35 kilómetros).

Los mismos se instalaron a orillas del río Paraná y del arroyo Tacuary. Durante el traslado de la población indígena desde Encarnación, llevaron consigo, en procesión, la imagen que veneraban, la Virgen del Carmen, y esta quedó como patrona de la comunidad en su nuevo emplazamiento.