Conductores de plataformas piden al Congreso acelerar proyecto de ley sobre seguridad

La Comisión de Justicia, Trabajo y Previsión Social, presidida por el diputado colorado cartista Yamil Esgaib, mantuvo ayer una reunión con choferes de las distintas plataformas digitales de transporte y entregas.

El motivo fue el análisis del proyecto de ley “Que regula la actividad y la seguridad de los prestadores de servicios y usuarios de plataformas digitales de movilidad y de reparto”.

Según el departamento de comunicaciones de la Cámara Baja, los trabajadores expresaron a Esgaib su preocupación por la demora en el tratamiento de la propuesta legislativa, ya que, al considerar que la ausencia de una regulación específica, se mantiene al sector en una situación de incertidumbre jurídica.

También sostienen que se dificulta la implementación de mecanismos que garanticen mejores condiciones de seguridad, protección y desarrollo para quienes prestan estos servicios.

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Proyecto aún en el Senado

Otro punto que remarcaron es que el proyecto aún se encuentra en estudio en la Cámara de Senadores -cámara de origen- y ahí se transita su primer trámite constitucional.

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Asimismo, el objetivo central del proyecto de ley es establecer un marco jurídico uniforme para una seguridad jurídica a usuarios, conductores, repartidores, empresas y organismos públicos, evitando así diferencias normativas entre municipios.

Otro punto esperado es que se promuevan “reglas claras”, transparentes, eficientes y también condiciones equitativas para todos los actores involucrados, esto acompañado de un “grupo de trabajo permanente” entre el Estado, empresas y prestadores del servicio.

Mediante la ley se espera promover la formalización del sector y fortalecer los derechos y obligaciones tanto de los prestadores de servicios como de los usuarios con una mayor seguridad para ambos con la implementación de medidas como la verificación de identidad de conductores y usuarios, la creación de un Registro Nacional de Prestadores de Servicios, mecanismos de denuncias y reclamos, protección de datos personales, protocolos de emergencia y políticas de no discriminación.

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