Facso realiza jornadas de Trabajo Social en la sede de la facultad en conmemoración al día de la profesión

La Carrera de Trabajo Social de la Fasco-UNA llevará adelante las Jornadas de Trabajo Social 2026, en el marco de la conmemoración del Día del Trabajador Social en Paraguay y de los 25 años de la incorporación de la matriz histórico-crítica al proyecto formativo de la carrera.

Bajo el lema “Prácticas que transforman, de la experiencia al conocimiento compartido”, indican que las Jornadas se consolidan como un espacio académico de encuentro, reflexión e intercambio que reúne a estudiantes, docentes, egresados/as, profesionales y personas interesadas en dialogar sobre los desafíos, aprendizajes y aportes del Trabajo Social frente a las transformaciones sociales contemporáneas.

La actividad se desarrollará los días lunes 20 y martes 21 de julio, de 13:30 a 20:30 horas, en el Salón Auditorio “Prof. Stella García” de la casa de estudios, ubicada en la calle Coronel Cazal de la ciudad San Lorenzo, número 2160, en inmediaciones del campus de la UNA.

Agregan que durante las Jornadas se abordarán temas relacionados con la intervención profesional en políticas sociales, los derechos humanos, la ciudadanía y la participación social, las desigualdades e interseccionalidades, el Trabajo Social en los ámbitos de la salud, la educación, la justicia y la comunidad, así como las experiencias de intervención y los nuevos desafíos del ejercicio profesional en Paraguay.

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Tratarán desigualdades y transformaciones sociales en la Facso

Señalan que en un contexto marcado por profundas transformaciones sociales, persistentes desigualdades y nuevos desafíos para el ejercicio profesional, el encuentro busca fortalecer el pensamiento crítico y promover el intercambio de experiencias y conocimientos entre la academia y la práctica profesional, contribuyendo al desarrollo de respuestas comprometidas con la realidad social.

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Detallan que la conmemoración de los 25 años de la matriz histórico-crítica recuerda el proceso de renovación curricular que fortaleció la formación en Trabajo Social de la FACSO-UNA, consolidando una propuesta académica comprometida con el análisis crítico de la realidad social, la investigación y la intervención profesional desde una perspectiva de derechos.

Las jornadas son organizadas por la Carrera de Trabajo Social de la Facso-UNA y el Grupo de Trabajo “Cuestión social, políticas sociales y trabajo social”.

Las personas interesadas en participar pueden inscribirse a través del siguiente formulario: https://forms.gle/Gm7CbWDgfVboz4tJ9