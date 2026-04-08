FACSO-UNA habilita sala de lactancia para estudiantes y funcionarias

La Facultad de Ciencias Sociales de la UNA inauguró este martes 7 de abril una sala de lactancia materna, en el marco de su compromiso con la promoción del bienestar y los derechos de su comunidad académica.

El espacio está dirigido a estudiantes de grado y posgrado, docentes, funcionarias, egresadas y otros integrantes de la institución, con el objetivo de brindar condiciones adecuadas para el ejercicio de la lactancia.

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Condiciones adecuadas y seguras

La sala fue diseñada para permitir la extracción y conservación de leche materna bajo normas técnicas de seguridad, además de ofrecer privacidad, comodidad e higiene.

Desde la institución destacaron que este tipo de infraestructura resulta clave para garantizar derechos básicos en entornos educativos, donde muchas mujeres deben compatibilizar su formación con la maternidad.

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Más allá de la obligación legal

Si bien la iniciativa se enmarca en la Ley N.º 5508/2015 y su modificación mediante la Ley N.º 6453/2019, la FACSO-UNA resaltó que el proyecto amplía el alcance tradicional de estas normativas.

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A diferencia de otros espacios similares, la propuesta incorpora a estudiantes, respondiendo a un pedido del estamento estudiantil y consolidando una política institucional con enfoque de derechos.

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“Responde a múltiples roles de la mujer”

La decana, Ada Vera Rojas, señaló que la iniciativa surge de una necesidad concreta dentro de la comunidad educativa.

“Esta acción surge de la necesidad de la mujer estudiante, que no solo transita su formación académica, sino que también asume múltiples roles en su vida cotidiana”, expresó.

Avance en inclusión y derechos

La habilitación certificada de la sala representa un avance en la incorporación de una perspectiva de derechos en la gestión institucional, favoreciendo la conciliación entre la vida académica, laboral y familiar.

Desde la facultad indicaron que continuarán impulsando políticas orientadas al cuidado, la inclusión y el respeto de los derechos, fortaleciendo su rol social dentro de la educación pública.