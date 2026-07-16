Indonesia está cerca de abrir el mercado a carne vacuna paraguaya

La celebración congregó a autoridades gubernamentales, representantes del cuerpo diplomático, empresarios y miembros de la comunidad indonesia residente, agrupados bajo el nombre de INDOPAR.

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En este escenario, el embajador concurrente de Indonesia, Sulaiman Syarif confirmó que, tras dos años de gestiones con SENACSA (Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal), “estamos más cerca de abrir el mercado indonesio a la carne vacuna de primera categoría desde Paraguay”.

Este anuncio representa un avance crítico para el sector agropecuario paraguayo en su búsqueda de diversificación de mercados en Asia.

Para contextualizar la solidez del vínculo el diplomático presentó indicadores que reflejan un dinamismo histórico en la balanza comercial.

“Según los datos de la agencia de estadísticas de Indonesia, nuestro comercio bilateral (con el Paraguay) el año pasado alcanzó su nivel más alto en los últimos cinco años, superando los USD 151.3000.000”, lo que implica un incremento del 40% respecto al periodo anterior.

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Esta cifra subraya la creciente complementariedad económica entre una potencia del sudeste asiático y nuestro país.

Dinámica de mercado entre Indonesia y Paraguay

El desglose de los envíos revela una estructura de intercambio diversificada y específica para cada nación.

Las ventas paraguayas hacia el archipiélago consistieron en “algodón, hortalizas, semillas de chía, cueros, aceites esenciales, y floricultura entre otros”, remarcó el embajador.

Por su parte, la oferta indonesia se concentró en “máquinas y aparatos eléctricos, sector automotriz y autopartes, tabaco, calzado, productos químicos, fibras sintéticas y prendas entre otros“, según detalló el jefe de la misión diplomática durante su discurso.

Con el objetivo de institucionalizar y potenciar estos flujos, se oficializó igualmente el lanzamiento del Consejo Empresarial Paraguay–Indonesia.

Esta nueva instancia tiene la tarea de actuar como “una herramienta clave para convertir nuestras buenas relaciones en proyectos económicos reales”.

Su labor se centrará en eliminar barreras comerciales, incentivar negocios directos y fomentar inversiones en áreas estratégicas como la seguridad alimentaria, la energía y el mantenimiento de aeronaves.

Camino bilateral

Para Syarif el camino bilateral entre ambos países se apoya en “relaciones políticas perfectas. Indonesia y Paraguay comparten una fe profunda en la democracia, la soberanía, el derecho internacional y la búsqueda de la paz mundial.

Esta gran coincidencia se refleja, entre otras, en la última reunión bilateral entre los cancilleres en 2023 y también en la activa cooperación interparlamentaria” expresó.

Por otra parte puso de relieve la participación de Paraguay e Indonesia en la “defensa de las reglas comerciales globales (para que) sean justas, equitativas y libres de discriminación”.

Indonesia, la economía más grande del Sudeste Asiático cuenta con un centro digital en crecimiento y un enorme mercado de más de 80.000.000 de personas, está en la búsqueda de expandir sus mercados en Sudamérica y en ese marco abre las puertas al comercio con el Paraguay.

Ámbito geopolítico y deportivo

En el ámbito geopolítico, el embajador Sulaiman Syarif enfatizó que “Indonesia ve al Paraguay no solo como un socio comercial, sino como una puerta de entrada estratégica a la región del Mercosur.

A cambio, Indonesia está lista para ser la plataforma de lanzamiento del Paraguay hacia los mercados dinámicos de la ASEAN” (Asociación de Naciones del Sudeste Asiático).

En otro momento el diplomático enfatizó en la afinidad cultural y deportiva, resaltando la admiración indonesia por el fútbol paraguayo tras el reciente éxito de la selección “albirroja” en la Copa Mundial y se declaró fan del guardametas paraguayo de la selección nacional Orland Gill.

Esta relación bilateral entre Paraguay e Indonesia pone el foco en la integración en un mundo globalizado donde la distancia geográfica podría llegar a ser secundaria frente a la convergencia de intereses.

La realidad económica actual demuestra que Indonesia y Paraguay han optado por la solidaridad y la cooperación activa en lugar del aislamiento. Al unir una potencia agrícola con la mayor economía del sudeste asiático, ambos países construyen un puente sólido que asegura su relevancia en los mercados del XXI.